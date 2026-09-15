Für ältere Geräte: Apple veröffentlicht iOS 26.7, macOS 26.7 und macOS 15.8

Neben den neuen 27er-Versionen hat Apple auch weitere Updates veröffentlicht, die sich speziell an ältere Geräte richten. Wer iOS 27 oder macOS 27 nicht installieren will oder kann, bekommt mit iOS 26.7, macOS 26.7 sowie macOS 15.8 Updates mit Sicherheitsfixes angeboten.

Die Updates stehen wie gewohnt über die Softwareaktualisierung zum Download bereit. Weitere Informationen stellt Apple nicht zur Verfügung, allerdings werden die Updates allen Nutzern und Nutzerinnen empfohlen.