Ein kleiner Blick in den Kalender verrät: In genau einem Monat ist Weihnachten schon wieder vorbei. Es wird also höchste Zeit, sich um eine smarte Lichterkette von Govee zu kümmern. Aktuell bekommt ihr die Govee Christmas Sparkle String Lights in zwei verschiedenen Varianten bei Amazon.de zum Bestpreis. Wir haben alle Details für euch gesammelt.

Zur Auswahl stehen eine 20 Meter lange Lichterkette mit 250 LEDs für 79,99 Euro sowie eine 30 Meter lange Lichterkette mit 375 LEDs für 89,99 Euro. Für nur 10 Euro Aufpreis würde ich definitiv zur längeren Variante greifen, gerade bei etwas höheren Weihnachtsbäumen um die 2 Meter hat man damit einfach viel mehr Möglichkeiten.

Nach einigen seltsamen Versuchen in der Vergangenheit ist die Govee Christmas Sparkle String Lights eine ganz klassische Lichterkette. Das Kabel ist grün und fällt damit im Tannenbaum kaum auf. Die kleinen RGBWIC-LEDs sind als Kerzen integriert, so wie wir es kennen.

Govee-Lichterkette hat echte weiße LEDs

Aus technischer Sicht ist die Lichterkette von Govee der sonst oftmals besseren (und eigentlich immer teureren) Konkurrenz von Philips Hue überlegen. Bei Govee ist im LED-Modul nämlich echtes Weiß integriert, bei der Philips Hue Festavia werden die Farben zu weißem Licht gemischt. Allerdings: Den Unterschied sieht man nur im direkten Vergleich.

Natürlich kann die Govee-Lichterkette auch Farben und Animationen. Über 140 dynamische Szenen stehen dazu in der Govee-App zur Auswahl. Hier muss ich sagen: Nehmt etwas Zeit mit. Denn einfache Dinge, wie etwa einen schicken Farbverlauf zu erstellen, funktionieren bei Govee einfach nicht so gut wie bei der oben bereits erwähnten Konkurrenz von Philips Hue.

79,99 Euro bzw. 89,99 Euro sind jedenfalls ein Top-Preis für eine smarte Lichterkette mit diesem Funktionsumfang. Dank Prime-Lieferung könnt ihr euren Weihnachtsbaum falls gewünscht auch schon am 1. Adventssonntag schmücken.