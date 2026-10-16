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Für je 99 Cent: Günstige Filme bei Amazon Prime Video

Jetzt zum Ausleihen

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Kinosaal mit roten Sitzen.

Die Temperaturen fallen, die Sonne geht früh unter: Perfekte Bedingungen für einen gemütlichen Filmabend. Und die passenden Filme liefert Amazon Prime Video, denn über das Wochenende könnt ihr wieder diverse Streifen für nur 99 Cent ausliehen. Wir wäre es mit …

Die Auswahl ist dieses Mal wirklich sehr groß, sodass ihr sicherlich etwas passendes findet. Bevor ihr auf Ausliehen klickt, prüft, ob der Film nicht schon in eurem bestehenden Abo bei Netflix, WOW, Disney+ und mehr verfügbar ist.


Wie immer gilt: Die Filme könnt ihr für kurze Zeit günstig ausleihen, allerdings müsst ihr sie nicht sofort ansehen, da ihr 30 Tage Zeit habt. Sobald ihr jedoch mit dem Film beginnt, bleiben euch 48 Stunden, um ihn fertig zu schauen. Danach wird der Zugriff automatisch beendet. Diese Regelung ist bei den meisten Streaming-Diensten ähnlich. Wichtig: Das Angebot gilt ausschließlich für Amazon Prime-Mitglieder.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Auch das ist günstiger

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