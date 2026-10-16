Für je 99 Cent: Günstige Filme bei Amazon Prime Video

Die Temperaturen fallen, die Sonne geht früh unter: Perfekte Bedingungen für einen gemütlichen Filmabend. Und die passenden Filme liefert Amazon Prime Video, denn über das Wochenende könnt ihr wieder diverse Streifen für nur 99 Cent ausliehen. Wir wäre es mit …

Michael (Film über Micheal Jackson) (Amazon-Link, IMDb 7,3 von 10)

Horst Schlimmer sucht das Glück (Amazon-Link, IMDb 4,4 von 10)

Der Unsichtbare Gast (Amazon-Link, IMDb 8 von 10)

Jacke Chan: Shadow Chase (Amazon-Link, IMDb 7 von 10)

Gangs of New York (Amazon-Link, IMDb 7,5 von 10)

Angry Birds: Der Film (Amazon-Link, IMDb 6,3 von 10)

Captain Hook – The Cursed Tides (Amazon-Link, IMDb 2,1 von 10)

Tom und Jerry: Der verlorene Kompass (Amazon-Link, IMDb 3,3 von 10)

Die Mannschaft (Amazon-Link, IMDb 6,4 von 10)

hier alle Filme entdecken

Die Auswahl ist dieses Mal wirklich sehr groß, sodass ihr sicherlich etwas passendes findet. Bevor ihr auf Ausliehen klickt, prüft, ob der Film nicht schon in eurem bestehenden Abo bei Netflix, WOW, Disney+ und mehr verfügbar ist.

Wie immer gilt: Die Filme könnt ihr für kurze Zeit günstig ausleihen, allerdings müsst ihr sie nicht sofort ansehen, da ihr 30 Tage Zeit habt. Sobald ihr jedoch mit dem Film beginnt, bleiben euch 48 Stunden, um ihn fertig zu schauen. Danach wird der Zugriff automatisch beendet. Diese Regelung ist bei den meisten Streaming-Diensten ähnlich. Wichtig: Das Angebot gilt ausschließlich für Amazon Prime-Mitglieder.