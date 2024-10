Für saubere Böden: Das sind die Rabatte von Tineco an den Prime Deal Days

Anzeige. Ich kann nicht mehr ohne: Ein sogenannter Wischsauger gehört bei mir Zuhause zur Grundausstattung und ist mehrfach am Tag im Einsatz. Besonders in der Küche, wo vermehrt was auf den Boden fallen kann, wische ich gerne mal schnell durch. Aber nicht mit einem Eimer und Mopp, sondern mit einem Wischsauger. Mit einem Knopfdruck geht es los und die Reinigung kann bequem starten.

Mit dem Gutschein TinecoSale gibt es noch einmal 2 Prozent Rabatt on top! Alle Rabatte sind nur am 8. und 9. Oktober gültig – schaut also morgen früh noch einmal vorbei.

Der Tineco Floor One S5 (Amazon-Link) ist zwar nicht das neuste Modell, jedoch bekommt ihr einen soliden Nass-Trocken-Sauger zum Schnäppchenpreis. Der Wasserbehälter hat ein Fassungsvermögen von 0,8 Litern, während der Schmutzwasserbehälter 0,7 Liter aufnehmen kann. Im normalen Modus arbeitet das Gerät mit einer Lautstärke von nur 78 dB. Für besonders hartnäckige Verschmutzungen lässt sich eine höhere Stufe einstellen, wobei das Gerät dann vorübergehend etwas lauter wird. Zudem verfügt der Sauger über eine einseitige Kantenreinigungsfunktion. Das Display zeigt den aktuellen Modus und den Verschmutzungsgrad an. Eine App-Verbindung ist ebenfalls vorhanden, und die Betriebszeit beträgt etwa 35 Minuten.

Die Bedienung ist unkompliziert und effizient, und es ist immer wieder erstaunlich, wie schmutzig das Wasser nach der Reinigung ist, obwohl der Boden zuvor sauber wirkte. Für alle, die sich das manuelle Wischen ersparen möchten, ist ein Nass-Trockensauger eine empfehlenswerte Lösung.

Für den Tineco Floor One S5 müsst ihr jetzt nur 299 Euro statt 509 Euro investieren.

Angebot Tineco Floor One S5 Smart Nass-Trocken-Sauger mit iLoop Technologie, All-in-One-Nass... Tineco Smarter Sauger & Wischer 2-In-1 - Reinigen Sie nasse und trockene Verschmutzungen und lösen Sie mühelos harte und klebrige Verschmutzungen...

Erstklassige Reinigungsleistung - Die exklusive Bürstenwalze von FLOOR ONE S5 kann eng an den Sockelleisten entlang zu gleiten und schwer erreichbare...

Kann auch unter Möbeln wischen: Der Tineco Floor One Stretch S6

Falls ihr auch bequem unter Tischen, Möbeln und Betten wischsaugen wollt, schaut euch den Tineco Floor One Stretch S6 (Amazon-Link). Das Gerät könnt ihr flach auf den Boden legen, ohne, dass etwas ausläuft. Für eine detaillierte Übersicht zum Wischsauger empfehle ich euch meinen ausführlichen Testbericht. Die Reinigungsleistung überzeugt, und dank des neuen Designs könnt ihr problemlos unter Betten, Sofas, Tischen und ähnlichen Möbeln sauber machen. Ein Frontlicht hätte ich mir gewünscht, aber die 5-minütige Heißlufttrocknung ist dafür besonders beeindruckend. Nach dem Einsatz reinigt sich der Tineco Floor One Stretch S6 automatisch mit heißem Wasser und trocknet die Bürste in nur 5 Minuten. Während dieses Vorgangs ist das Gerät etwas lauter, aber danach ist die Bürste vollständig trocken.

Am Prime Day könnt ihr wieder für nur 449 Euro statt 599 Euro zugreifen. Für noch mehr Eindrücke könnt ihr euch auch mein Video zum Gerät ansehen.

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 180°-Flachdesign Saugwischer 13cm... 180°-Flachdesign Waschsauger : Das innovative 180°-Flachdesign und die Komprimierung auf 13 cm Liegehöhe ermöglichen es dem Saugwischer, mühelos...

Tineco HyperStretch Technologie: Die exklusive 3-Kammer-Schmutzwassertrennung von Tineco Saugwischer Kabellos trennt effizient Feststoffe,...

Der Alleskönner: Tineco Floor ONE Switch S7

Der Tineco Floor One Switch S7 (Amazon-Link) ist ein leistungsstarkes Kombigerät, bei dem der Motor flexibel auch für den mitgelieferten Akku-Staubsauger genutzt werden kann. Dieses Modell bietet beidseitige Kantenreinigung sowie die FlashDry-Funktion, bei der die Bürste mit 70 Grad heißem Wasser gereinigt und anschließend heiß getrocknet wird. Der abnehmbare Motor lässt sich ganz einfach auf den Akku-Staubsauger montieren, falls man nur trockensaugen möchte und keine feuchte Reinigung benötigt. Der Preis für dieses vielseitige Gerät liegt derzeit bei 683,05 Euro statt 899 Euro. Einen ausführlichen Testbericht zu diesem Modell findet ihr ebenfalls bei uns.

Nur am 8. und 9. Oktober kostet der Tineco Floor ONE Switch S7 669 Euro statt 899 Euro.

Tineco Floor ONE Switch S7 Nass Trockensauger, Saugwischer 40min, Staubsauger 65min,... 5 in 1 Smart Multifunktions Waschsauger: FLOOR ONE Switch S7 verfügt über Nass Trockensauger und Staubsauger 2 Hauptfunktionen, und wird mit...

Einfacher Wechsel mit SwitchPro-Motor: Mit abnehmbarem Motor umschaltet FLOOR ONE Switch S7 einfach zwischen Bodenwischer und Staubsauger - die...

Auch im Angebot

Der Tineco iFloor 5 Breeze Complete (Amazon-Link) bietet eine kabellose Lösung zum gleichzeitigen Saugen und Wischen, ideal für Hartböden wie Hartholz, Fliesen und Laminat. Dank des Selbstreinigungssystems ist die Wartung mühelos, und die Batterie hält bis zu 35 Minuten für eine durchgehende Reinigung. Das Gerät verfügt über ein großzügiges Tanksystem mit einem 0,8-Liter-Frischwassertank und einem 0,72-Liter-Schmutzwassertank. Der Bürstenkopf sorgt für eine effektive Kantenreinigung, während das leichte Design und die verbesserten Zubehörteile das Reinigungserlebnis weiter verbessern.

Ihr bezahlt am Prime Day nur 199 Euro statt 299 Euro.

9.342 Bewertungen Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Nass Trockensauger, EIN-Schritt-Reinigung für... Kabellos Saugen und Wischen in einem Schritt:Beseitigen Sie nasse, trockene, hartnäckige oder klebrige Verschmutzungen mit dem Tineco kabellos Nass...

Reinigung mit frischem Wasser:Der innovative Flachschaber von Tineco entfernt Ablagerungen und drückt das schmutzige Wasser im Inneren aus, um...

Beim Tineco A30S (Amazon-Link) handelt es sich um einen reinen Akku-Staubsauger, der eine Laufzeit von rund 60 Minuten hat. Mit der ZeroTangle-Bürste wickeln sich keine Haare auf und die Saugkraft von 20.000 Pascal ist ebenfalls sehr gut. Im Lieferumfang findet ihr eine Wandhalterung und eine zusätzliche 2-in-1-Fugendüse.

Am Prime Day kostet der Tineco A30S nur noch 159 Euro statt 199 Euro.

Tineco A30S Akku Staubsauger, Kabelloser Stabstaubsauger 160W 20000pa 60 Min... 【160W/20kpa Leistungsstarke Saugkraft】A30S Stausauger mit 160W/20kpa Saugleistung saugt Staub, Schmutz und Tierhaare schnell und gründlich auf...

【1L Staubbehälter】Dank dem 1L Staubbehälter des Akku Stausaugers muss Man den Staub also seltener leeren und kann entspannt das gesamte Haus...