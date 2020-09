Für web.de & GMX-Nutzer: Zattoo Premium 3 Monate gratis ausprobieren

Ihr seid Kunde bei web.de oder GMX? Dann gibt es für euch ein nettes Angebot, bei dem ihr Zattoo Premium 3 Monate komplett kostenlos nutzen könnt. Ich habe Zattoo zum Beispiel auf meinem Fernseher im Schlafzimmer installiert, da ich dort keinen Kabelempfang habe.

Über die entsprechende Sonderseite bei web.de oder GMX könnt ihr das Angebot in Anspruch nehmen. Dieses richtet sich aber nur an Neukunden. Wer ein ähnliches Angebote schon einmal abgeschlossen hat, ist nicht berechtigt.

Beachtet: Das Angebot ist bis zum 10. Oktober 2020 verfügbar. Außerdem bewirkt eine vorzeitige Kündigung den sofortigen Ausschluss. Tragt euch also den entsprechenden Kündigungstermin in euren Kalender ein, damit ihr die 3 Monate voll auskosten könnt. Die Kündigung kann im WEB.DE/GMX Kundencenter oder in Textform (z.B. per E-Mail an vorteilswelt@info.web.de/vorteilswelt@info.gmx.net) erfolgen.