Funktioniert Apple HomeView auch in Deutschland?

Heute startet Apple HomeView offiziell durch. Den ersten Smart-Home-Bildschirm von Apple gibt es allerdings nicht in Deutschland oder anderen Ländern der EU zu kaufen, auch nicht in der Schweiz. Apple verkauft HomeView derzeit in acht Ländern, neben den USA, Kanada und Australien auch in Großbritannien. Kann man das gute Stück von dort importieren und mit einem deutschen Apple-Account nutzen? Genau das haben wir herausfinden wollen.

Ich habe mich dazu heute Morgen auf den Weg nach London gemacht, um dort zwei HomeView zu kaufen: einen mit Standfuß und einen weiteren zur Wandmontage. Die gewünschte Wandhalterung mit fest verkabelter Stromversorgung oder USB-C gehört übrigens nicht zum Lieferumfang und muss separat gekauft werden. Preislich liegt man für einen HomeView bei umgerechnet rund 360 Euro.

Das ist natürlich deutlich mehr, als Amazon zum Beispiel für seinen Echo Hub oder auch den Echo Show verlangt. Bereits beim Auspacken des Apple HomeView mit Standfuß wird aber schnell klar: Qualitativ bewegt sich Apple mit dem HomeView dank der Glasfront und dem Gehäuse aus Aluminium in einer ganz anderen Liga.

Kann Apple HomeView mit einem deutschen Apple-Account aktiviert werden?

Die große Frage ist aber: Können wir Apple HomeView in Deutschland überhaupt nutzen? Unser Praxis-Test hat gezeigt: Ja, eine Aktivierung mit einem deutschen Apple-Account und dem eigenen iPhone ist problemlos möglich.

Allerdings gibt es einige Einschränkungen, mit denen man leben muss. Die Benutzeroberfläche ist nur auf Englisch. Und auch die „normale“ Siri kann in Verbindung mit dem Smart-Home-Bildschirm aus Cupertino nur auf Englisch genutzt werden.

Siri kann mit dem HomeView nur für einfache Fragen und Antworten genutzt werden, etwa für Timer. Schon bei Anfragen wie „Rufe Frederick per FaceTime an“ bittet die HomeView-Siri darum, Siri AI auf dem verbundenen iPhone zu aktivieren. Und genau hier gerät man natürlich in eine Sackgasse.

Ansonsten ohne Einschränkungen nutzbar

Abgesehen von der Sprachsteuerung und der angezeigten Sprache lässt sich Apple HomeView ohne Einschränkungen nutzen. Verschiedene Home-Designs, auch mit eigenen Fotos aus der Bibliothek, können problemlos genutzt werden. Und auch der Zugriff auf Apps wie Safari, Apple TV, Apple Music oder Apple Home funktioniert ohne Einschränkungen. Der Zugriff auf Nachrichten und Anrufe per FaceTime ist ebenso kein Problem – solange man mit dem Finger auf dem Display navigiert.

Die Steuerung von Smart-Home-Geräten erfolgt wenig überraschend ausschließlich per Apple Home. Ich habe für einen ersten Test mehrere Geräte von Eve Home per Thread und WLAN mit dem HomeView gekoppelt. Eingaben über das Display und auch Automationen wurden dabei problemlos und schnell ausgeführt.

Sobald der HomeView eine Person erkannt hat (ich habe es bisher nur mit mir selbst testen können), werden zusätzlich zu den Standard-Apps auch CarPlay-kompatible Anwendungen angezeigt. Diese lassen sich auf dem „Homescreen“ sortieren, unerwünschte Apps können aber nicht deaktiviert werden. Ein nettes Extra ist es dennoch, denn so wird der Zugriff auf Spotify oder auch die Sportschau-App ermöglicht. Audio-Inhalte können dabei nicht nur über den internen Lautsprecher, sondern auf Wunsch auch via AirPlay wiedergegeben werden.

Das hat mich am HomeView am meisten beeindruckt

Sicherlich gibt es noch die eine oder andere Baustelle – und damit meine ich nicht nur die fehlende EU-Unterstützung. Siri AI soll wohl auch auf Englisch für die eine oder andere ungewollte Situation sorgen.

Im Vergleich mit anderen smarten Bildschirmen hat mich vor allem die geringe Latenz überzeugt. Eingaben per Finger werden schnell und ohne Verzögerung ausgeführt, genau wie wir es von iPhone und iPad kennen. Das macht schon jede Menge Freude.

Apple wird sicherlich noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen, immerhin handelt es sich um eine ganz neue Produktkategorie. Mein erster Eindruck fällt aber ziemlich positiv aus. Weitere Details und bewegte Bilder gibt es noch am Wochenende in Form eines Videos, schaut also unbedingt auf unserem YouTube-Kanal vorbei!