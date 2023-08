Fussball-Bundesliga-Start: Mit diesen Apps verfolgt ihr die neue Saison

Der mittlerweile zum Serienmeister mutierte FC Bayern München eröffnet heute Abend im Weserstadion mit einer Auswärtspartie bei meinem Verein SV Werder Bremen die neue Bundesliga-Saison 2023/24. Verfolgen lässt sich das Spiel ab 20:30 Uhr nicht nur beim Streamingdienst DAZN, sondern auch im Free-TV bei Sat.1. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einige der zahlreich vorhandenen Fussball-Apps zu nutzen, um immer über alle Ergebnisse, News und Live-Ereignisse informiert zu bleiben. Wir stellen daher vier unserer favorisierten Fussball-Apps für die neue Saison vor.

Sportschau (App Store-Link)

Zum Start gibt es wohl den Klassiker unter den Sport-Apps schlechthin. Die kostenlose Sportschau-App der ARD ist für iPhones und iPads verfügbar und bietet neben einem Live-Ticker, Aufstellungen, Statistiken und einem Ergebnisdienst zu den großen Fussballligen auch eine Audio-Reportage für die meisten Partien der Bundesliga. Wer also während des Spiels des Lieblingsvereins im Auto sitzt, aber nichts verpassen will, sollte hier reinschauen bzw. reinhören.

Einige Zeit nach Abpfiff gibt es in der Sportschau-App auch Zusammenfassungen aktueller Bundesliga-Partien sowie Hintergrundinfos, Nachrichten, Transfers und mehr. Dank der Einbindung in das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem erhält man hier alle Informationen und Dienste gratis, ohne Werbung und lästige In-App-Käufe oder Abos.

OneFootball (App Store-Link)

Wer sich nicht nur für die erste und zweite Fussball-Bundesliga interessiert, sondern auch weltweite Ligen, tagesaktuelle Transfergerüchte und Top-News im Blick behalten möchte, ist mit OneFootball sehr gut beraten. Die Anwendung ist grundsätzlich kostenlos und kann über ein Upgrade für 0,99 Euro/Monat werbefrei genutzt werden. In letzter Zeit haben die Werbebanner in der Gratis-Version deutlich zugenommen – hier soll wohl das werbefreie Premium-Abo aggressiv vermarktet werden.

Auch ein kleines Alleinstellungsmerkmal bietet OneFootball: Seit einiger Zeit lassen sich bestimmte Fussball-Partien gegen eine kleine Gebühr direkt aus der App heraus streamen, zudem bietet OneFootball Infos zu offiziellen Streaming-Anbietern und Liveübertragungen zu den wichtigsten Spielen. Natürlich gibt es auch hier Live-Ticker, Tabellen, Spielpläne und die Möglichkeit, Lieblingsmannschaften einzurichten.

FotMob (App Store-Link)

Kollege Fabian ist schon seit geraumer Zeit großer Fan der FotMob-App, daher darf die Anwendung auch hier in der Auflistung nicht fehlen. Sie gehört zu den wenigen Fussball-Apps im App Store, die auch Live Activities auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island anzeigen kann. Darüber hinaus bietet FotMob alles, was man rund um eine Fußball-App erwartet: Es gibt einen News-Bereich und natürlich die Live-Daten, in den höheren Spielklassen gibt es hier natürlich auch Live-Ticker mit detaillierten Statistiken und Daten.

Es sind aber auch die kleinen Details, die FotMob zu einer Empfehlung machen. Auf der Detail-Seite eines Spiels wird beispielsweise auch angezeigt, auf welchem TV-Sender oder Streaming-Dienst man das Spiel live verfolgen kann. Und bei vielen Spielen kann man ein Live-Radio direkt in der App starten. FotMob lässt sich grundsätzlich kostenlos auf iPhones und iPads nutzen, erfordert aber für Werbefreiheit ein Abo, das 2,99 Euro für drei Monate oder 8,49 Euro/Jahr kostet.

TorAlarm (App Store-Link)

Nicht ohne Grund hat es die kostenlose App TorAlarm in unsere Auswahl geschafft. Die App bezeichnet sich selbst als „Die schnellste Fussball-App“ – und das ist nicht untertrieben. Hier gibt es die wohl schnellsten Push-Mitteilungen, sobald sich auf dem Spielfeld etwas ereignet hat, oft sogar vor dem eigentlichen Ereignis im Sky-, DAZN- oder Fernseh-Livestream.

Auch wenn das Hauptaugenmerk weiter auf Live-Scores inklusive individuellen Benachrichtigungstönen liegt, hat TorAlarm mittlerweile auch einen News-Bereich, bietet Tabellen und Spielpläne für die größten Ligen der Welt und hält für die Partien Aufstellungen, Statistiken und Torjäger bereit. Ein Abo für Werbefreiheit ist optional für 1,99 Euro erhältlich, aber meiner Ansicht nach nicht wirklich notwendig, wenn man die App nur für Tor-Benachrichtigungen verwenden will.

Welche App ist eurer Favorit, wenn es um Fussball-Ergebnisse, die Bundesliga oder euren Lieblingsverein geht? Wir freuen uns wie immer über Tipps, Empfehlungen und eure Kommentare zum Thema.