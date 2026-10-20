Gaming bei Apple: Neuer App Store-Chef spricht über Premium-Spiele und Apple Arcade

Apple will sich zunehmend als ernstzunehmende Gaming-Plattform etablieren. Im Interview mit Polygon hat Carson Oliver, der neue Leiter des weltweiten App Stores, über die Entwicklung des Spieleangebots, die wachsende Bedeutung von Premium-Titeln und die Zukunft von Apple Arcade gesprochen. Dabei wird deutlich: Der Konzern setzt nicht mehr nur auf Gelegenheitsspiele, sondern möchte auch anspruchsvollere Gamer und etablierte Entwickler für seine Plattformen gewinnen.

Laut Oliver wächst das Angebot an hochwertigen Spielen im App Store kontinuierlich. Allein in diesem Jahr seien bereits mehr Premium-Spiele erschienen als im Vorjahr. Neben unabhängigen Produktionen schaffen es zunehmend auch bekannte PC- und Konsolenspiele auf Apples mobile Geräte. Oliver erklärte gegenüber Polygon:

„Wir haben insgesamt ein unglaubliches Wachstum bei den im App Store erscheinenden Spielen beobachtet, wobei in diesem Jahr mehr Premium-Spiele im App Store veröffentlicht wurden als im letzten. […] Zwar handelt es sich bei vielen davon um Indie-Spiele, doch wir beobachten auch, dass immer mehr Konsolen- und PC-Reihen den Sprung auf mobile Geräte schaffen, da es hier ein schnell wachsendes Publikum für diese Spiele gibt. Sieben Spiele, die im Rahmen der ‚Indie Games Week‘ vorgestellt wurden, zeigen, wohin sich das Gaming auf iPhone und iPad entwickelt: unglaubliche Vielfalt und Kreativität ohne Abstriche bei der Qualität.“

Wie vielfältig das Angebot inzwischen ist, zeigte Apple zuletzt mit seiner „Indie Games Week“. Dabei stellte das Unternehmen sieben neue beziehungsweise kommende Spiele für iPhone und iPad vor: Sifu, Vampire Crawlers, No Man’s Sky, Little Kitty, Big City, 9 Kings, Dome Keeper und Yes, Your Grace 2: Snowfall. Die Auswahl reicht von actionreichen Kämpfen über Erkundung und Strategie bis hin zu gemütlicheren Spielerlebnissen. Apple möchte damit unterstreichen, dass mobiles Gaming längst mehr sein kann als ein kurzer Zeitvertreib zwischendurch.

Mehr Leistung und eine neue Generation von Gamern

Auch technisch hat Apple in den vergangenen Jahren nachgelegt. Hardwarebeschleunigtes Raytracing, Verbesserungen am Grafik-Framework Metal und Werkzeuge zur leichteren Portierung von PC- und Konsolenspielen sollen Entwicklerstudios den Weg auf iPhone, iPad und andere Apple-Plattformen erleichtern. Gleichzeitig verändert sich die Zielgruppe: Eine ganze Generation wächst mit Smartphones als erstem Gaming-Gerät auf, statt mit klassischen Konsolen oder Gaming-PCs. Oliver beschreibt diese Entwicklung so: „Diese Nutzer nutzen die direkte Touch-Steuerung als primäre Steuerung, was iPhone und iPad zur ultimativen Plattform für Indie-Innovationen macht.“

Eine zentrale Frage bleibt, welchen Platz Apple Arcade in dieser Strategie einnimmt, während immer mehr hochwertige Spiele auch einzeln im App Store verkauft werden. Für Oliver stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle nicht in Konkurrenz, sondern sollen Entwicklerteams zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. Gegenüber Polygon erklärte er:

„Wir möchten Entwicklern eine vertrauenswürdige Plattform bieten, über die sie Nutzer auf der ganzen Welt erreichen können, sie in jeder Phase unterstützen und ihnen helfen, erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. […] Um dieses Ziel zu erreichen, stellen wir Entwicklern flexible Geschäftsmodelloptionen zur Verfügung. Das bedeutet, dass ein bahnbrechendes Phänomen wie ‚Balatro‘ sowohl als Premium-Download erfolgreich sein kann als auch im Rahmen des Apple Arcade-Dienstes einen Platz findet. Wichtig ist, dass wir den Entwicklern die Flexibilität geben, für jedes Spiel die beste Wahl zu treffen, und den Spielern die Freiheit, so zu spielen, wie sie möchten.“

Mit diesem Ansatz will Apple offenbar sowohl Fans klassischer Premium-Spiele als auch Personen mit Apple Arcade-Abo ansprechen. Entwickler und Entwicklerinnen sollen selbst entscheiden können, welches Modell am besten zu ihrem Spiel passt, während Gamer zwischen Einzelkäufen und dem Spiele-Abo wählen können. Neben der technischen Weiterentwicklung und einem größeren Spieleangebot dürfte auch die Auffindbarkeit im App Store eine wichtige Rolle dabei spielen, welche Titel sich langfristig durchsetzen. Im vollständigen Interview mit Polygon sprach Oliver deshalb auch darüber, wie User neue Spiele entdecken und welche Arten von Games auf Apples Plattformen besonders erfolgreich sind.