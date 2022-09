Garden Tails – Match and Grow: Niedliches Match3-Game neu bei Apple Arcade

In jeder Woche wartet Apples eigenes Spiele-Abo Apple Arcade mit Neuerscheinungen auf. An diesem Freitag gibt es mit Garden Tails: Match and Grow (App Store-Link) ein ganz entspanntes Match3-Game, das euch in einen wunderschönen Garten mit vielen Tieren und Pflanzen verschlägt. Der Download ist im Rahmen von Apple Arcade kostenlos und kann auf iPhones, iPads, Macs und das Apple TV erfolgen. Das 280 MB große Spiel verfügt zudem zum Start über eine deutsche Lokalisierung.

Das Entwicklerteam von Playdots beschreibt Garden Tails als „das entspannendste Puzzle-Spiel, das es gibt“:

„Wenn du Tiere und die Natur liebst oder einfach nur einen beruhigenden Zeitvertreib suchst, dann wirst du dieses Spiel lieben! Betrete eine friedliche Welt und baue deinen eigenen Garten. Schließe Match3-Puzzles ab, um Blumen, Büsche und freundliche Tiere freizuschalten. Beobachte, wie dein Grundstück zu einem Paradies für alle Arten von Leben wird – von gewöhnlichen Tieren bis hin zu majestätischen Raritäten. Entdecke die charmanten Geschichten und Hintergründe der tierischen Freunde, die du auf deinem Weg triffst. Entspanne dich und genieße das Gefühl von Frieden und Abgeschiedenheit. Pflanzen wiegen sich sanft im Wind, Vögel singen und Schmetterlinge fliegen vorbei. Wie viele neue Pflanzen und Kreaturen wirst du in einer Welt voller Leben entdecken?“

Das Gameplay orientiert sich am klassischen Match3-Prinzip, bei dem auf einem Spielfeld mindestens drei Symbole der gleichen Art in eine Reihe gebracht werden müssen, um vom Feld zu verschwinden. Wer vier oder gar fünf Symbole miteinander kombiniert, schaltet Power-Ups in Form eines Kaninchens, einer Biene oder eines Kolibris frei, die beim Auslösen ganze Reihen eliminieren oder größere Explosionen hervorrufen.

Ein Zeitlimit gibt es bei Garden Tails für die Match3-Level nicht, allerdings hat man mit einem begrenzten Kontingent an maximalen Zügen zu haushalten und währenddessen eine bestimmte Anzahl an Symbolen einzusammeln. Dieses Vorhaben wird naturgemäß im Verlauf des Spiels schwieriger. Bei Freemium-Games erlebt man es häufig, dass an dieser Stelle die Paywall einsetzt – es bleibt spannend zu sehen, wie man es bei einem Premium-Game ohne In-App-Käufe oder Abonnements bei Apple Arcade gelöst hat. Als Belohnung winken Levelaufstiege, weitere freizuschaltende Tiere und Pflanzen für den Garten, und neue Booster zur Nutzung in den Leveln.

Garden Tails ist im Rahmen des Apple Arcade-Spiele-Abonnements kostenlos zu beziehen. Für Apple Arcade mit seinen mittlerweile über 200 verfügbaren Titeln zahlt man per Abo 4,99 Euro pro Monat.