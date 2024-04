Gentler Streak: Fitness- und Wellness-App jetzt in weiteren Sprachen verfügbar

Der Gentler Streak Workout Tracker (App Store-Link) ist ein Bewegungs- und Fitnesstracker mit einer Besonderheit: Die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Die App gibt Empfehlungen für Ruhephasen, Pausen und Workouts. Die App für die Apple Watch zeigt dabei die Herzfrequenzbereiche und den Trainingseffekt während des Trainings in Echtzeit an.

Die Nutzung von Gentler Streak ist grundsätzlich kostenlos, alle Funktionen lassen sich per Abo freischalten. Das Monatsabo ist für 7,99 Euro zu haben, das Jahresabo kostet 27,49 Euro. Für die Installation der App benötigt es neben 144 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 15.0 oder neuer. Im letzten Jahr erhielt Gentler Streak sogar die begehrte „App des Jahres“ Auszeichnung von Apple in der Kategorie Apple Watch.

Nun hat Gentler Streak ein Update erhalten, das die Nutzung der App für mehr Menschen auf der ganzen Welt erleichtert: Die neueste Version von Gentler Streak unterstützt jetzt auch asiatische Sprachen. Version 4.6 von Gentler Streak ist jetzt vollständig ins Japanische, Koreanische, traditionelle und vereinfachte Chinesisch übersetzt. Das Update kommt, nachdem Gentler Streak letztes Jahr Unterstützung für Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und brasilianisches Portugiesisch hinzugefügt hat.

Katarina Lotrič, Mitbegründerin von Gentler Streak, berichtet dazu (via 9to5Mac):

„Bis jetzt konnte man die App auf Englisch, Deutsch, Italienisch, Brasilianisch-Portugiesisch, Spanisch und Französisch nutzen. Ab heute werden auch User, die Japanisch, Koreanisch, traditionelles und vereinfachtes Chinesisch sprechen, die App mühelos in ihrer Sprache nutzen können. Das macht uns aufgeregt, stolz und neugierig.“

Lotrič dankte auch den Beta-Usern der App, die entscheidend dazu beigetragen hätten, Feedback zu den Übersetzungen in die neuen Sprachen zu geben. „Während dieses Prozesses, der einen Monat dauerte, waren alle vier lokalen Betagruppen extrem wichtig, da sie sofort Feedback gaben, verbesserte Formulierungen vorschlugen und uns auf Dinge hinwiesen, die wir übersehen hatten“, so Lotrič.

Gentler Streak bekommt auch im deutschen App Store aktuell sehr gute Bewertungen: Im Durchschnitt werden für die Fitness- und Gesundheits-App 4,6 Sterne vergeben. Mit den letzten Updates im vergangenen Winter wurden zudem 23 neue Workout-Arten hinzugefügt.