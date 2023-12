Geometry Dash: Action-Platformer erhält nach sechs Jahren großes Update

Einer der ganz großen Klassiker im App Store ist der Action-Platformer Geometry Dash (App Store-Link), der schon seit 2013 zum Download für iPhones und iPads bereitsteht. Lange hat sich nichts mehr getan, und es war davon auszugehen, dass es keine Updates für Geometry Dash mehr geben wird.

Nun, mehr als sechs Jahre nach dem letzten Update auf Version 2.11, hat das Entwicklerteam von RobTop Games tatsächlich eine Aktualisierung für Geometry Dash im App Store veröffentlicht. Das Spiel kann weiterhin zum Preis von 1,99 Euro auf iPhones und iPads geladen werden und benötigt dazu iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer sowie rund 197 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät.

Für all diejenigen, die Geometry Dash bisher noch nicht kannten, hier die Kurzfassung: Mit einem kleinen Quadrat flitzt man durch verschiedene Welten und muss dabei allen Gefahren ausweichen – und genau das ist gar nicht mal so einfach. Weitere Quadrate können als Plattformen genutzt werden, spitze Dreiecke sind natürlich zu vermeiden. Gefahren und Plattformen folgen so schnell aufeinander, dass man wirklich gute Reaktionen beweisen muss.

Um ein Level komplett zu absolvieren darf kein einziger Fehler unterlaufen, was bei der Komplexität der Welten allerdings in den ersten 30 Versuchen kaum möglich ist. Hier solltet ihr erst den Practice-Modus ausprobieren, um euch mit dem Level bekannt zu machen. Weiterhin ist ein Level-Editor an Bord, auch eine Anbindung an das Game Center ist vorhanden – In-App-Käufe werdet ihr nicht finden.

v2.2 bringt neue Level, Icons, Musik und Sammelobjekte mit

Sechs Jahre nach dem letzten großen Update wurde nun die lang erwartete Aktualisierung auf Version 2.2 veröffentlicht, das den zusätzlichen Spielmodus „Swing“, vier neue Levels, Musik, Sammelobjekte, über 700 neue Icons und mehr mit sich bringt. Das Update ist schon eine Weile in Arbeit und sollte schon vor einigen Monaten veröffentlicht werden, allerdings kam es von Seiten des Entwicklerteams zu einer kleinen Verzögerung. All das ist ab sofort Geschichte, denn Geometry Dash 2.2 ist jetzt für iOS, Android und bei Steam verfügbar.

Die Aktualisierung bringt außerdem neue Grafiken, 30 neue Gauntlets, neue Geheimnisse zum Entdecken, 100 neue Erfolge, Shader-Effekte, Animationen und vieles mehr mit sich. Die vollständige Liste der Neuerungen finden sich in den Patch Notes auf der Geometry Dash Steam-Seite. Geometry Dash macht unglaublich viel Spaß und hat einen gewissen Suchtfaktor, der das Spiel zu einer uneingeschränkten Empfehlung macht. Für weitere Eindrücke haben wir euch abschließend das YouTube-Video zum Update eingebunden.