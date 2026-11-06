Gescannte PDFs durchsuchbar machen: So klappt die OCR-Texterkennung mit UPDF

Anzeige. Spätestens zum Jahresanfang kommt bei vielen der Ordnungsdrang durch. Der Papierstapel mit Verträgen, Rechnungen und Unterlagen wird eingescannt, und dann folgt die Ernüchterung: Die Suche nach einem einzelnen Begriff liefert exakt null Treffer. Das liegt daran, dass ein Scan für den Rechner nur ein Foto der Seite ist und kein Text. Markieren, kopieren oder durchsuchen? Fehlanzeige.

Wer das ändern will, landet schnell im Programm-Dschungel. Ein Tool erkennt die Schrift, ein zweites korrigiert, ein drittes übernimmt Notizen und Markierungen. Zwischendurch wandern die Dateien hin und her, und am Ende weiß niemand mehr, welche Version die aktuelle ist. Dabei geht es deutlich entspannter, nämlich mit einem Workflow in einer einzigen App.

Ein Programm statt drei: Wo UPDF ins Spiel kommt

Genau hier setzt UPDF an. Der PDF-Editor bündelt Bearbeiten, Kommentieren, Texterkennung und KI-Funktionen an einem Ort und versteht sich als kompletter PDF- und eSign-Workflow, der durch KI zusätzlich aufgewertet wird. Er läuft auf Mac, iPad und iPhone. Weil die Entwickler ihn von Beginn an auf Apple Silicon optimiert haben, reagiert er flott und fühlt sich im Alltag nicht wie ein Fremdkörper an. Das Dokument bleibt damit von der ersten bis zur letzten Aktion am selben Ort.

Als Beispiel dient im Folgenden ein mehrseitiger Scan, etwa ein eingescannter Vertrag samt Anhängen. So kommt ihr vom starren Bild zum nutzbaren Dokument.

Schritt 1: Scan importieren

Zuerst öffnet ihr die Datei in UPDF. Liegt das Dokument noch auf Papier, braucht ihr dafür nicht zwingend den Scanner im Büro. Die Texterkennung steht inzwischen auch auf Smartphone und Tablet bereit, sodass ihr Unterlagen direkt vor Ort erfassen und in Text umwandeln könnt. Das ist praktisch, wenn man unterwegs ist und ein Dokument sofort weiterverarbeiten möchte.

Schritt 2: Texterkennung starten

Jetzt kommt der entscheidende Moment. Die integrierte OCR-Funktion wandelt das Bild in durchsuchbaren Text um. Das spart nicht nur später beim Suchen Zeit, sondern vereinfacht auch die Archivierung erheblich. Wer seine Unterlagen langfristig ablegen möchte, findet unter den Exportformaten außerdem PDF/A, das vor allem für Archivierung und Verwaltung gedacht ist.

Schritt 3: Korrigieren und anpassen

Keine Texterkennung arbeitet perfekt, besonders bei schlechten Vorlagen rutscht gern mal ein Zahlendreher durch. Deshalb lassen sich Texte und Bilder direkt im Dokument bearbeiten. Außerdem könnt ihr Seiten neu sortieren oder komplett umbauen, etwa wenn beim Scannen die Reihenfolge durcheinandergeraten ist. Ein Wechsel in ein anderes Programm ist dafür nicht nötig.

Schritt 4: Markieren, kommentieren, unterschreiben

Ist der Text sauber, geht es an die inhaltliche Arbeit. Wichtige Stellen markiert ihr farbig, ergänzt Kommentare, bearbeitet das PDF und sammelt eure Gedanken gleich im PDF. Das ist besonders hilfreich, wenn mehrere Leute am selben Dokument arbeiten. Muss die Datei zum Schluss noch unterschrieben werden, lässt sie sich per eSignatur freigeben. So bleibt auch dieser Schritt im selben Workflow.

Schritt 5: Die KI als Abkürzung

Bei langen Texten spielt die KI ihre Stärken aus. Sie fasst Inhalte zusammen, übersetzt Passagen oder bereitet Informationen als Mindmap auf. Statt dutzende Seiten zu überfliegen, bekommt ihr so schnell einen Überblick und könnt gezielt in die Abschnitte springen, die wirklich relevant sind. Unnötige Zwischenschritte entfallen dadurch.

Schritt 6: Im passenden Format ausgeben

Braucht jemand den Inhalt in einer anderen Form, könnt ihr das PDF in Formate wie Word oder Excel konvertieren und auch umgekehrt Dateien in PDFs verwandeln. Für Tabellen oder Textentwürfe, die ihr weiterverwenden wollt, spart das mühsames Abtippen.

eSign: Einfach digital unterschreiben

Der eSign-Workflow ist dabei mehr als nur eine digitale Unterschrift. Die entsprechenden Felder lassen sich in der Bearbeitung hinzufügen, sodass die Empfänger direkt im richtigen Feld unterschreiben können. Dabei könnt ihr den Status immer nachverfolgen und die abgeschlossene Vereinbarung verwalten. Ist das Dokument versendet und unterschrieben zurück, ist der Prozess für alle erfolgreich abgeschlossen.

Das Ergebnis: Ein PDF, das endlich mitarbeitet

Am Ende steht kein starres Bild mehr, sondern ein durchsuchbares, bearbeitbares und sauber kommentiertes Dokument. Begriffe findet ihr per Suche in Sekunden, Fehler aus dem Scan sind korrigiert, die Seiten liegen in der richtigen Reihenfolge, und die KI hat die wichtigsten Punkte bereits zusammengefasst. Und das alles, ohne dass die Datei zwischendurch die App verlassen musste.

Selbst ausprobieren

Wer lange Scans nicht länger Seite für Seite durchblättern möchte, sollte den Workflow einfach selbst testen. Hinzu kommen natürlich alle weiteren Funktionen von UPDF, die ihr auf der Anbieterwebseite im Detail durchforsten könnt. Da ihr UPDF kostenlos laden und testen könnt, lässt sich das Programm ohne Verbindlichkeiten ausprobieren. Wenn es gefällt, könnt ihr euch die aktuellen Angebote für UPDF 3.0 ansehen.