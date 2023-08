Gesperrter Ordner: Google Fotos bietet sichere Ablage

Android-Nutzer und Nutzerinnen, die Google Fotos (App Store-Link) verwenden, können den sogenannten gesperrten Ordner schon länger nutzen, jetzt wird die Funktion auch für iOS und im Web verfügbar gemacht. Fotos und Videos lassen sich im gesperrten Ordner sicher ablegen, da dieser mit einem Passcode geschützt ist – und nur mit diesem lassen sich die Fotos und Videos ansehen.

So lassen sich Fotos aus der Bibliothek in den gesperrten Ordner verschieben – diese werden dann nur noch dort angezeigt und nicht mehr in der gesamten Übersicht. Sensible Fotos, Beispiele sind oftmals freizügige oder Nacktaufnahmen, können so vor neugierigen Blicken geschützt werden. Gegenüber The Verge erklärt Google: „Wir schützen diese Daten mit mehreren Sicherheitsebenen, einschließlich führender Verschlüsselungstechnologien wie HTTPS und Verschlüsselung im Ruhezustand.“

Der Zugriff mit Face ID oder Touch ID ist möglich, zudem wurde das Layout leicht angepasst, sodass Datenschutzeinstellungen und weitere Optionen einfacher zu finden und anzupassen sind. Die Neuerungen werden ab sofort ausgerollt, allerdings kann es mehrere Wochen dauern, bis die Funktion bei allen Nutzern und Nutzerinnen verfügbar ist. Mir wird der gesperrte Ordner noch nicht angezeigt.