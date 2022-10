Geteilte iCloud-Fotomediathek: Alle Details und Mindestanforderungen

Die neue geteilte iCloud-Fotomediathek ist da und wir möchten euch gerne alle wichtigen Infos mit auf den Weg geben.

So funktioniert die geteilte iCloud-Fotomediathek

Wenn Fotos und Videos in die geteilte iCloud-Fotomediathek eingestellt werden, werden sie aus der persönlichen Mediathek in die gemeinsame Mediathek verschoben. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben die gleichen Rechte zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Inhalten. Der Ersteller der Mediathek stellt dabei den iCloud-Speicher für alle Inhalte zur Verfügung. Alle anderen können auf die Inhalte der geteilte iCloud-Fotomediathek zugreifen, ohne dass diese auf den eigenen iCloud-Speicher angerechnet werden.

Wenn man einer gemeinsamen Mediathek beitritt, erstellt iCloud einen einmaligen Schnappschuss der Fotomediathek-Datenbank und der zugehörigen Metadaten und speichert ihn bis zu sechs Monate lang. Dies erleichtert den reibungslosen Übergang der Inhalte in die geteilte Mediathek. Alle Fotos, die sich zum Zeitpunkt des Abgleichs in der Mediathek befanden und später gelöscht werden, werden ebenfalls bis zu sechs Monate lang in iCloud gespeichert.

Voraussetzungen

Die geteilte iCloud-Fotomediathek ist nur auf einem iPhone mit iOS 16.1 oder höher, einem iPad mit iPadOS 16.1 oder höher, einem Mac mit macOS Ventura 13 oder höher, einem Apple TV mit tvOS 16 oder höher oder einem PC mit iCloud für Windows 14 oder höher verfügbar. Die Option „iCloud Fotos“ muss aktiviert sein.

Eine geteilte iCloud-Fotomediathek erstellen

Eine geteilte iCloud-Fotomediathek kann am iPhone, iPad oder Mac erstellt werden. Und zwar wie folgt:

iPhone/iPad:

Einstellungen → Fotos → Geteilte Mediathek.

Hier könnt ihr nun bis zu fünf Teilnehmer und Teilnehmerinnen einladen.

Jetzt könnt ihr Fotos auswählen und diese in die geteilte Mediathek hochladen.

Mac:

Fotos-App → Einstellungen → Geteilte Mediathek.

Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Teilnehmer und Teilnehmerinnen einzuladen und Fotos und Videos hinzuzufügen.

Geteilte iCloud-Fotomediathek verwalten

In den Einstellungen kann man das automatische Teilen von Fotos aktivieren oder sich für das manuelle Teilen entscheiden. In der Kamera-App könnt ihr über das kleine Familie-Icon zwischen den Mediatheken wechseln. In den Einstellungen → Fotos → Geteilte Mediathek → Von Kamera teilen kann man Automatisch teilen wählen, damit Fotos und Videos automatisch zur geteilten Mediathek hinzugefügt werden, wenn von der App Teilnehmer oder Teilnehmerinnen per Bluetooth gefunden wurden. Mit der Option Zu Hause teilen kann man zudem entscheiden, ob die Kamera-App Fotos, die „Zuhause“ geknipst wurden, automatisch in die geteilte Mediathek schiebt.

Zwischen den Mediatheken wechseln

In der Fotos-App auf iPhone und iPad könnt ihr unter Alben oben rechts die drei Punkte anklicken und zwischen den Mediatheken wechseln. Ihr könnt beide Mediatheken gleichzeitig anzeigen lassen, wobei hier ein kleines Familien-Symbol die geteilten Fotos markiert. Zudem könnt ihr zwischen den beiden Mediatheken einfach wechseln.

Eine geteilte Mediathek verlassen

Als Ersteller kann man jederzeit Teilnehmer oder Teilnehmerinnen entfernen oder die ganze geteilte Mediathek löschen. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten eine Benachrichtigung. Sollten diese länger als sieben Tage an der geteilten Mediathek teilgenommen haben, werden alle Fotos und Videos automatisch in der eigenen Bibliothek gesichert. Wenn man weniger als sieben Tage teilgenommen hat, bekommt man nur die Fotos und Videos, die man selbst hochgeladen hat.

Als Teilnehmer oder Teilnehmerin kann man eine geteilte iCloud-Fotomediathek jederzeit verlassen. Hier kann man wählen, ob man eine komplette Kopie aller Fotos und Videos speichern möchte oder nur die Daten behalten möchte, die man selbst hochgeladen hat.

Gut zu wissen

Wenn man ein Gerät mit einer früheren Version von iOS, iPadOS, macOS, tvOS oder iCloud für Windows nutzt, können die geteilten Inhalte nicht eingesehen werden. Auf iCloud.com lassen sich diese jederzeit einsehen, ansonsten wird ein Gerät mit den oben genannten Mindestanforderungen benötigt.

Wenn dem Ersteller der iCloud-Speicherplatz ausgeht, können keine Inhalte mehr hinzugefügt werden und Änderungen wie Bearbeitungen werden nicht mehr synchronisiert.

Wenn ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin ein Fotos oder Video aus der geteilten Mediathek löscht, werden diese in den Ordner „Zuletzt gelöscht“ verschoben. Nur derjenige, der das Foto oder Video beigesteuert hat, kann es aus „Zuletzt gelöscht“ löschen.

Man kann immer nur an einer einzigen geteilten iCloud-Fotomediathek teilnehmen.

Die Frage an euch: Habt ihr schon eine geteilte iCloud-Fotomediathek eingerichtet?