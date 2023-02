Gewinnspiel: Apple Watch SE verlost von apfelband

Heute dürft ihr euch über ein tolles Gewinnspiel freuen: Zusammen mit apfelband, eurem Onlineshop für Apple Watch Accessoires, dürfen wir eine Apple Watch SE verlosen. Der Gewinner sucht sich ganz einfach sein favorisiertes Modell aus und bekommt es zugeschickt.

Der Tech-Riese aus Cupertino hat seine Apple Watch einst als das persönlichste Device deklariert, das ein Apple-Nutzer haben kann. Und wer dieses Produkt seinen ganz eigenen Ansprüchen anpassen möchte, braucht die passenden Accessoires. Deshalb freuen wir uns, euch heute über apfelband berichten zu dürfen.

Wer und was steckt hinter apfelband?

Die Geschichte des Online-Shops begann 2020. Aus Leidenschaft zur Apple Watch und deren Armbändern startete der Gründer Nathanael einen kleinen Instagram-Blog und ahnte vermutlich noch nicht, dass er drei Jahre später der Geschäftsführer eines 14-köpfigen Teams sein würde. Das kleine Unternehmen verkaufte seine ersten Modelle und zog etwas über ein Jahr später bereits in eigene Büroräume um. Der Standort im südpfälzischen Rheinzabern beherbergt auch ein Versandlager. Neben Armbändern für die Apple Watch führt der Online-Shop auch anderes Zubehör wie AirTag-Anhänger oder Aufbewahrungstaschen für Apple-Watch-Armbänder.

Mehr als nur ein Nutzen

Der Motor des Teams ist es, das Apple-Watch-Armband zu einem modischen Statement zu machen – aus über 30 verschiedenen, preisgünstigen Modellen fällt die Auswahl definitiv nicht leicht. Auch unter den verschiedenen Materialien kommt jeder auf seinen Geschmack. Ihr findet Bänder aus Metall, Nylon, Leder, Holz, Keramik und Silikon.

Auf eines der Silikon-Armbänder haben wir einen genaueren Blick geworfen. Neben seinen bekannten Vorzügen bestehend aus Pflegeleichtigkeit, einem geringen Gewicht und der Resistenz gegen Wasser und Schweiß birgt es eine Neuheit:

Am Wendearmband „Verto“ von apfelband werdet ihr euch so schnell nicht satt sehen. Da ihr die Connectoren beidseitig an die Apple Watch montieren könnt, ergeben sich je Armband vier unterschiedliche Styles: Beide gleichen Farben außen oder eine Kombination aus zwei Farben – je nach Lust, Laune, Outfit und Anlass könnt ihr euch hier richtig austoben.

Wer es ganz ausgefallen möchte, kauft sich zwei Bänder und macht so aus 4 Trage-Optionen sogar 16 verschiedene Varianten. Wie wäre es zum Beispiel mit der Kombination aus Kaffee/Polar und Popcorn/Sand? Perfekt für einen entspannten Lunch mit Freunden oder passend zum Büro-Outfit.

Durch seinen Magnetverschluss lässt sich das Wendearmband Verto sicher verschließen. Erhältlich ist es für alle je verkauften Gehäusegrößen der Apple Watch und passt folglich an die Uhren der Series 1-8, die Apple Watch SE sowie die neue Apple Watch Ultra. Ihr bekommt das Armband für 35,99 Euro im Onlineshop von apfelband.

Zum Gewinn: Apple Watch SE nach Wahl

Nun habt ihr also die richtige Anlaufstelle für stylische und gleichzeitig preiswerte Armbänder gefunden, jetzt braucht ihr nur noch eine Apple Watch. Mit etwas Glück könnt ihr hier bei uns eine neue Apple Watch SE gewinnen und euch auf viele nützliche Funktionen freuen. Hier nur ein paar davon:

Zeitzonen, Datum, Kalender, Wecker

Kamerasteuerung, Musiksteuerung, interner Musikspeicher, Benachrichtigungen bei Nachrichten und Anrufen, Telefonie (je nach Modell)

Bezahlfunktion & Apple Wallet

Leistungsstarke Sensoren für Einblicke in eure Gesundheit und eure Fitness (Schrittzähler, Schlafüberwachung, Zyklusprotokoll, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Pulsmessung uvm.)

Innovative Sicherheitsfeatures: GPS, Mikrofon

So könnt ihr gewinnen!

Wie ihr es von uns gewohnt seid, müsst ihr keinen Katalog an Anforderungen erfüllen, um bei diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Schreibt bis zum 8. März um 23:59 Uhr einen Kommentar unter diesen Beitrag und schon seid ihr im Lostopf. Es ist nur eine Teilnahme möglich, doppelte Kommentare werden gefiltert. Unter allen Teilnehmern verlosen wir zusammen mit apfelband eine Apple Watch SE in der Ausführung eurer Wahl.

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen: 1x Apple Watch SE

So nehmt ihr teil: Schreibt einen Kommentar unter diesen Beitrag.

Bis wann gehts: Alle Teilnehmer, die VOR dem 8. März um 23:59 Uhr antworten, werden berücksichtigt.

Wir bedanken uns bei apfelband für dieses Gewinnspiel und wünschen euch allen viel Glück!