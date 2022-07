Gewinnspiel: Wir verlosen 3 Jackery Solargeneratoren – jetzt mitmachen!

Ihr habt es sicherlich bereits mitbekommen: Wir stehen in gutem Kontakt mit Jackery. Und genau aus diesem Grund können wir euch in Kooperation dieses tolles Gewinnspiel bieten. Wir verlosen mit Jackery gleich drei Solargeneratoren. Mit etwas Glück gehört schon bald ein Solargenerator 500 inklusive Solarpanel euch! Das ganze ist weiterhin Teil der Kampagne: Sommer. Solar. So geht’s!

Wir haben den kleinen Solargenerator schon selbst ausprobiert, unseren Test findet ihr hier. Die kleine Powerstation mit 518 Wh Kapazität eignet sich perfekt für den Kurzurlaub, fürs Camping oder auch für Festivals. Der Jackery Solargenerator 500 verfügt über einen hochwertigen Lithium-Ionen-Akku zur Stromversorgung. Dazu stehen neben einer 230V/500W-AC-Steckdose (Spitzenwert 1.000W) auch drei USB-A-Anschlüsse (5V, 2.4A), ein 12V-Autoanschluss mit 10A und ein DC-Ausgang mit 12V/7A zur Verfügung. Zusammen mit dem Solarpanel ist man sogar unabhängig vom Stromnetz.

Jackery zählt global zur meistverkauften Marke und konnte zwischen 2018 und 2021 mehr als 1,5 Millionen Einheiten verkaufen. Wenn ihr euer Glück auf die Probe stellen wollt, lest die kommenden Zeilen besonders aufmerksam.

Am Gewinnspiel teilnehmen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr euch lediglich ein wenig mit dem Jackery Solargenerator 500 vertraut machen. Alle Details findet ihr auf der Anbieter-Webseite. Danach öffnet das verlinkte Formular und beantwortet einfach die gestellten Fragen.

Die Gewinner und Gewinnerinnen der Auslosung werden dann per Mail kontaktiert und an dieser Stelle bekanntgegeben. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen, die Preise werden von Jackery bereitgestellt. Das Gewinnspiel endet am 19. August 2022, um 10:00 Uhr. All Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.