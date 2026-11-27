Ich habe mir erst kürzlich das neue iPad mini 8 genauer angesehen und finde den Formfaktor tatsächlich ziemlich handlich. Doch während das Mini Apples kleinstes Tablet ist, soll der Konzern gegensätzlich auch an einem riesigen faltbaren iPad arbeiten, das über 5.000 Euro kosten könnte. Das berichtet zumindest Mark Gurman, der bekanntermaßen über gute Verbindungen zu Internas verfügt.

Obwohl Apple aufgrund von technischen Herausforderungen möglicherweise solch ein iPad nie auf den Markt bringen könnte, arbeitet das Unternehmen weiterhin akribisch an diesem Projekt. In seinem Podcast bringt Gurman das riesige iPad erneut ins Spiel und beschreibt es als faltbares iPad, das ein bis zu 20 Zoll großes Display mitbringt und wie ein „gigantisches iPhone Duo“ aussehen soll.

Ganz günstig soll das faltbare iPad nicht werden. Preise zwischen 3.000 und 5.000 Euro sind im Gespräch, wobei das obere Ende wahrscheinlicher ist, denn immerhin kostet das iPhone Duo schon 2.299 Euro.

Wann könnte das faltbare iPad auf den Markt kommen?

Eigentlich wollte Apple das Gerät ursprünglich bis 2027 vorstellen, allerdings hat man das Projekt schnell auf 2028 verschoben. Aber auch dieser Zeitrahmen scheint unrealistisch, sodass solch ein Gerät frühestens 2029 erscheinen könnte. Ob solch ein gigantisches iPad überhaupt auf den Markt kommt, sei aber weiterhin ungewiss.

Warum? Weil Apple immer noch mit Schwierigkeiten bei der Displayproduktion kämpft und sich gleichzeitig mit steigenden Kosten konfrontiert sieht. Zudem denkt Apple darüber nach, solch ein großes iPad nicht mit iPadOS zu betreiben, sondern mit macOS. Gurman bezeichnete die noch ungeklärte Softwareausrichtung als weitere Komplikation, zeigte sich jedoch begeistert vom Potenzial des Geräts.

Wie Gurman schon im Mai berichtet hat, soll Apples neuer Chef, John Ternus, das Projekt als Priorität behandeln, jedoch könnte es auch bei einem unveröffentlichten Experiment bleiben.

Die abschließende Frage: Wäre ein gigantisches iPad, das sich sogar falten lässt, ein spannendes Produkt, das ihr kaufen würdet?