Gmail unterstützt jetzt Split View auf dem iPad

Auf dem großen iPad-Display ist das Arbeiten einfach einfacher. Und mit iPadOS gibt es praktisch Features, die genau das ermöglichen. Split View erlaubt zum Beispiel die Anzeige von zwei Apps nebeneinander. Allerdings müssen die Entwickler entsprechende Codezeilen einfügen, damit genau das funktioniert.

Jetzt geschehen bei der Gmail-App für iOS (App Store-Link). Auf dem iPad könnt ihr Gmail nun neben einer anderen App nutzen und so zum Beispiel Fotos in eine E-Mail via Drag-and-Drop ziehen ohne die Gmail-App verlassen zu müssen. Ebenso könnt ihr einen Termin mit dem Kalender schnell abgleichen.

Ihr könnt die Gmail-App neben einer anderen App öffnen, in dem ihr mit einem Wisch von unten nach oben das Dock öffnet und eine weitere App auf die andere Displayseite zieht. Welche Reihenfolge ihr wählt, spielt dabei keine Rolle. Ihr könnt auch Gmail als zweite App öffnen. Stellt in den Einstellungen sicher, dass ihr Multitasking aktiviert habt.