Google DeepMind bestätigt Sicherheit des Signal-Protokolls

Das Signal-Protokoll gilt seit Jahren als Goldstandard für sichere, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation. Jetzt bekommt dieser Ruf zusätzliche Unterstützung aus der Forschung: Google DeepMind hat mit Hilfe agentischer künstlicher Intelligenz eine umfassende formale Sicherheitsanalyse des Protokolls durchgeführt. Über das Ergebnis berichtet WIRED: Die mathematischen Sicherheitsversprechen konnten erfolgreich überprüft werden. Neben der Signal-App kommt das Protokoll auch bei WhatsApp und Google Messages zum Einsatz.

Anders als klassische Sicherheitstests geht die sogenannte formale Verifizierung deutlich weiter. Dabei wird mathematisch untersucht, ob ein kryptografisches Protokoll seine zugesicherten Sicherheitseigenschaften unter den definierten Bedingungen tatsächlich erfüllt. Statt lediglich nach möglichen Schwachstellen zu suchen, soll auf diese Weise ein belastbarer Nachweis erbracht werden. Das macht die Methode besonders interessant für sicherheitskritische Technologien wie verschlüsselte Messenger. Allerdings gilt auch hier: Der Nachweis bezieht sich immer auf die konkret untersuchten Eigenschaften und Annahmen.

Besonders spannend an der Untersuchung ist der Einsatz agentischer KI. Das DeepMind-Forschungsteam nutzte KI-Agenten, um die aufwendige mathematische Analyse durchzuführen und die Sicherheitsversprechen des Signal-Protokolls formal zu überprüfen. Damit zeigt sich auch, dass künstliche Intelligenz längst nicht mehr nur Texte schreibt oder Bilder generiert, sondern auch bei hochkomplexen Aufgaben der Informatik helfen kann. Google bezeichnete den Ansatz als wichtigen Fortschritt. Gleichzeitig bleibt die Methode rechenintensiv, weshalb noch offen ist, ob sich ein solcher Einsatz künftig wirtschaftlich auf viele weitere Protokolle übertragen lässt.

Auch bekannte Schwachstellen älterer Versionen erkannt

Ein interessantes Detail der Untersuchung: Das Forschungsteam prüfte nicht nur das aktuelle Protokoll, sondern testete den eigenen Ansatz auch anhand älterer Signal-Versionen, die bereits bekannte Sicherheitsprobleme aufwiesen. Diese Schwachstellen wurden von der Analyse erkannt und als nicht mit den geforderten Sicherheitseigenschaften vereinbar eingestuft. Dies kann als wichtiger Hinweis darauf gedeutet werden, dass das Verfahren nicht einfach nur bestehende Annahmen bestätigt, sondern tatsächlich in der Lage ist, problematische Protokollvarianten aufzudecken.

Ganz ohne Vorarbeit ging das Projekt allerdings nicht über die Bühne. Google DeepMind konnte auf bereits vorhandene Ergebnisse aus der klassischen formalen Verifizierung zurückgreifen, die zuvor ohne KI erstellt worden waren. Die eigentliche Analyse dauerte rund vier Wochen. Wie viele Rechenressourcen dafür benötigt wurden, hat Google bislang nicht offengelegt. Gegenüber WIRED machte das Unternehmen zudem deutlich, dass der praktische Nutzen eines breiten Einsatzes noch untersucht werden müsse. Von einer automatisierten Sicherheitsprüfung sämtlicher Software ist man also noch ein gutes Stück entfernt.

Für die Forscher ist das Ergebnis dennoch erst der Anfang. Swarat Chaudhuri von Google DeepMind erklärte gegenüber WIRED, dass man sich zwar sehr über den erreichten Meilenstein freue, es aber noch ein langer Weg sei, bis sich die Methode auf die gesamte Softwarewelt übertragen lasse. Genau das sei jedoch das langfristige Ziel, nämlich die grundsätzliche Möglichkeit zu haben, komplexe Software mit Hilfe von KI mathematisch auf ihre Sicherheit und Korrektheit zu überprüfen.