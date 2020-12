Google Fotos: Favorisierte Fotos aus Apple Fotos werden synchronisiert

Auf Android-Geräten ist Google Fotos (App Store-Link) weitaus etablierter als auf iPhone, iPad und Co. Erst kürzlich konnte Google auf der Android-Plattform die magische Schallmauer von fünf Milliarden Downloads durchbrechen. Durch die Restriktionen Apples, was systemeigene Anwendungen angeht, wird es Drittanbieter-Apps wie der Bilderverwaltung und -speicher Google Fotos deutlich erschwert, mit ähnlichen Features aufzuwarten.

Nun jedoch gibt es eine spannende Neuerung für alle iOS-User von Google Fotos, oder solchen, die es noch werden wollen. Denn: Google Fotos bietet ab sofort die Möglichkeit, in Apples eigener Fotos-App als Favoriten markierte Bilder zu synchronisieren. Das Team von Android Police fand heraus, dass es diese Möglichkeit gibt, wenn man die eigene Fotobibliothek sichern möchte. Vor allem für Besitzer mehrerer Apple-Geräte, auf denen jeweils verschiedene Fotos geschossen und als Favoriten mit einem Herz versehen wurden, ist diese Option praktisch.

Demnach werden alle Favoriten-Fotos in Apple Fotos auch zu Favoriten in Google Fotos, und umgekehrt. Entfernt man ein Herz in Google Fotos, wird dieses zugleich auch in Apple Fotos der Fall sein, und andersherum. So aktiviert man den Favoriten-Sync:

Öffne Google Fotos auf dem iOS-Gerät Gehe zum Nutzerprofil Wähle im Menü „Fotos-Einstellungen“ aus Aktiviere unter „Apple Fotos“ den Schieberegler

Bei einem Testgerät von Android Police tauchte die Apple Fotos-Option bereits auf, wie die Screenshots der Android-Kollegen zeigen. Bei einem Test auf meinem iPhone 12 Pro mit der aktuellen Version von Google Fotos war die neue Option noch nicht zu finden. Wie sieht es bei euch aus, ist das Feature schon vorhanden?