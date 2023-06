Google Maps: Immersive Ansicht für 500 weitere Sehenswürdigkeiten, auch in Deutschland

Das Feature Immersive Ansicht ist ja schon Ende März gestartet, unter anderem auch in Berlin oder München. Mithilfe von Fortschritten in KI und maschinellem Sehen verschmilzt die Immersive Ansicht Milliarden von Street View- und Luftaufnahmen, um ein detailliertes, digitales Modell der Welt zu erstellen. Darüber hinaus werden hilfreiche Informationen wie das Wetter, der Verkehr oder wie voll es vor Ort ist ergänzt. Nun weitet Google die Funktion aus und macht weitere Sehenswürdigkeiten verfügbar.

Neu mit dabei sind weitere Wahrzeichen in Berlin, die Welterbestätte Schlösser Brühl, zahlreiche Sehenswürdigkeiten in Frankfurt am Main, zum Beispiel die Alte Oper und der Eiserne Steg, ebenso haben Köln und München große Updates erhalten. In Potsdam könnt ihr euch ab sofort auch das Schloss Sanssouci „in echt“ ansehen.

Um immersive Ansichten so lebensnah wie möglich darzustellen, verwenden wir sogenannte neuronale Strahlungsfelder (NeRF), eine fortschrittliche KI-Technik, die gewöhnliche Bilder in 3D-Darstellungen umwandelt. Mit NeRF können wir den gesamten Kontext eines Ortes genau reproduzieren – einschließlich seiner Beleuchtung, der Textur von Materialien und dem, was sich im Hintergrund befindet. Das gibt euch die Möglichkeit zu checken, ob die Beleuchtung einer Bar die richtige Atmosphäre für ein Dinner hat – oder ob die Aussicht in einem Café es zum idealen Ort für ein Treffen mit euren Freunden und Freundinnen macht.

Die Immersive Ansicht ist nur in der iOS-App abrufbar. In den Details zu einer Sehenswürdigkeit wird angezeigt, ob die Ansicht verfügbar ist.

Indoor Live View wird ebenfalls ausgeweitet

Indoor Live View macht das Navigieren einfacher, 2021 wurde die Funktion in den USA, Zürich und Tokio eingeführt, jetzt gibt es die bisher größte Erweiterung und Indoor Live View wird in den kommenden Monaten für mehr als 1000 neue Flughäfen, Bahnhöfe und Einkaufszentren verfügbar gemacht. Und zwar in Berlin, Frankfurt, Barcelona, London, Madrid, Melbourne, Paris, Prag, São Paulo, Singapur, Sydney und Taipeh.