Google Maps ist jetzt für das iPhone Duo angepasst

Das App-Erlebnis auf dem iPhone Duo hängt stark davon ab, ob die Entwickler schon eine angepasste Version vorgelegt haben. Zumindest mit Google Maps macht das Duo jetzt wieder Spaß, denn die beliebte Navi-App ist nun für die beiden neuen Bildschirme perfekt angepasst. Auch wenn Google die Duo-Anpassung im aktuellen Update auf Version 26.44.4 nicht explizit erwähnt, ist sie endlich da.

Und mir gefällt die neue Ansicht auf dem iPhone Duo richtig gut. Auf dem kleinen Frontdisplay nutzt Google Maps jetzt die ganze Breite, sodass mehr von der Karte sichtbar ist. Klappt man das Duo auf, gibt es eine vollflächige Darstellung, die wirklich super aussieht. Natürlich sind die Ansichten auch bei einer aktiven Navigation angepasst, sodass sowohl der kleine als auch der große Bildschirm dafür verwendet werden können.

Hier zeigt sich wieder: Eine kleine Anpassung macht die App-Erfahrung auf dem iPhone Duo um ein Vielfaches besser. Es wird Zeit, dass weitere Apps sich für das iPhone Duo hübsch machen!