iOS-Icon von Google Maps

Google Maps ist jetzt für das iPhone Duo angepasst

Die große Karte bietet eine tolle Übersicht

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Google Maps auf dem iPhone Duo

Das App-Erlebnis auf dem iPhone Duo hängt stark davon ab, ob die Entwickler schon eine angepasste Version vorgelegt haben. Zumindest mit Google Maps macht das Duo jetzt wieder Spaß, denn die beliebte Navi-App ist nun für die beiden neuen Bildschirme perfekt angepasst. Auch wenn Google die Duo-Anpassung im aktuellen Update auf Version 26.44.4 nicht explizit erwähnt, ist sie endlich da.

Und mir gefällt die neue Ansicht auf dem iPhone Duo richtig gut. Auf dem kleinen Frontdisplay nutzt Google Maps jetzt die ganze Breite, sodass mehr von der Karte sichtbar ist. Klappt man das Duo auf, gibt es eine vollflächige Darstellung, die wirklich super aussieht. Natürlich sind die Ansichten auch bei einer aktiven Navigation angepasst, sodass sowohl der kleine als auch der große Bildschirm dafür verwendet werden können.

Google Maps auf dem iPhone Duo
Google Maps auf den inneren Display des iPhone Duo.

Hier zeigt sich wieder: Eine kleine Anpassung macht die App-Erfahrung auf dem iPhone Duo um ein Vielfaches besser. Es wird Zeit, dass weitere Apps sich für das iPhone Duo hübsch machen!

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Entwickler: Google LLC
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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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