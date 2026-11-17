Google Maps (App Store-Link) bekommt laut eigener Aussage „das größte Update seit über einem Jahrzehnt“: Mit „Ask Maps“ zieht ein neuer KI-Assistent in die Navigations-App ein, der weit mehr kann als nur den Weg von A nach B zu zeigen. Auf Basis der Gemini-Modelle und der umfangreichen Kartendaten von Google versteht die neue Funktion komplexe Fragen und liefert passende Antworten im Dialog. Nachdem wir die neuen Features bereits im August dieses Jahres hier im Blog vorgestellt haben, startet Ask Maps nun auch offiziell in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das berichtet Google in einem Blogbeitrag.

Die Bedienung von Ask Maps ist einfach: Nutzer und Nutzerinnen können ihre Wünsche in natürlicher Sprache formulieren, statt sich durch zahlreiche Menüs und Suchergebnisse zu klicken. Ob eine öffentliche Ladestation fürs Smartphone, ein Tennisplatz mit Flutlicht oder ein Restaurant mit einem bestimmten Gericht, Ask Maps sucht passende Orte und berücksichtigt dabei unter anderem Öffnungszeiten, Standort und Route.

Ask Maps hilft auch bei der Reiseplanung und findet Hotels, Veranstaltungen und Aktivitäten, vergleicht Preise und berücksichtigt aktuelle Verfügbarkeiten. Für Ausflüge erstellt die KI individuelle Reisepläne mit Informationen zu Wetter und Parkmöglichkeiten. Wer unterwegs Hunger bekommt, kann außerdem Restaurants entlang der Strecke suchen und über Partner wie Square und Toast sogar Gerichte in den Warenkorb legen. Uber Eats soll ebenfalls folgen.

Echtzeit-Infos für Pendler und persönliche Pläne

Ein neues Nahverkehrs-Widget liefert aktuelle Informationen zu Verspätungen bei Bussen, Bahnen, U-Bahnen und Fähren. So lassen sich bei Problemen schneller alternative Verbindungen finden. Mit „Personal Intelligence“ kann Ask Maps zudem freiwillig mit Gmail verknüpft werden, um Termine und persönliche Reisepläne zu berücksichtigen. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Bei eingeschaltetem Gesprächsverlauf kann sich die KI außerdem an frühere Unterhaltungen erinnern.

Auch persönliche Listen lassen sich künftig komfortabler nutzen. Statt gespeicherte Restaurants einzeln durchzugehen, reicht eine Frage wie: „Welche Orte auf meiner Brunch-Liste haben in 30 Minuten Platz für fünf Personen?“ Darüber hinaus können Google Maps-User eigene Tipps einreichen, die Ask Maps anderen Community-Mitgliedern vorschlägt.

Google Maps steht weiterhin als kostenlose App für iPhones, iPads und die Apple Watch im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Die Anwendung erfordert neben iOS/iPadOS 16.0 bzw. watchOS 9.0 oder neuer auch mindestens 490 MB an freiem Speicherplatz.