Google Street View: Neues Bildmaterial in zahlreichen Städten Deutschlands

Es ist schon weit mehr als ein Jahrzehnt her, seit Google die Street View Funktion unter großen Diskussionen in Deutschland eingeführt hat. Seitdem hat sich hierzulande zwar sehr viel getan, nicht aber in Sachen Google-Bildmaterial. Street View war wirklich veraltet, ich bin stattdessen immer wieder auf Apples Karten-App und die Look Around Funktion ausgewichen.

Jetzt hat Google positive Nachrichten auf seinem hauseigenen Blog veröffentlicht: „Street View ist endlich zurück in Deutschland! Ab heute könnt ihr die Straßen und Sehenswürdigkeiten der 20 größten deutschen Städte mit aktualisierten Street View-Bildern erkunden – und zusätzlich viele andere Regionen in Deutschland zum ersten Mal virtuell besuchen.“

Auch zahlreiche kleinere Städte in Google Street View vertreten

Das bedeutet: Nicht nur in großen Städten wie Hamburg, Berlin, München und so weiter – sondern auch in kleinen Regionen gibt es neues Bildmaterial. Ich habe gleich mal zwei meiner Urlaubsorte überprüft und wurde positiv überrascht: Auch in kleineren Städten wie Oberstdorf oder Büsum ist Street View jetzt verfügbar. Selbst nachschauen könnt ihr am einfachsten mit Google Maps (App Store-Link).

Topaktuell sind die aktualisierten Aufnahmen leider nicht, sie stammen aus 2022. Allerdings schreibt Google auch: „Wir sind bereits seit Juni wieder mit unseren Fahrzeugen in Deutschland unterwegs und werden die neuesten Bilder veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind – und so Bildmaterial von weiteren Regionen im ganzen Land hinzufügen.“

Solltet ihr euer Haus noch ein wenig herausputzen wollen, bevor der Google-Wagen das nächste Mal vorbeirollt, könnt ihr hier Informationen nachschlagen, wann und wo die nächsten Street View Aufnahmen angefertigt werden.