Gravitato: Minimalistisches, aber schnelles Polygon-Spiel neu im App Store

Wenn kleine Casual Games für euch nicht herausfordernd genug sein können, solltet ihr euch nach dem neuen Spiel Gravitato (App Store-Link) im deutschen App Store umsehen, das zum Preis von 2,29 Euro erhältlich ist. Der Download ist nicht einmal 4 MB groß und benötigt iOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät. Zwar gibt es keine deutsche Lokalisierung, aber aufgrund des geringen Textanteils im Spiel kann darauf auch verzichtet werden.

„Gravitato ist ein schnelles, super-casual Polygon-Spiel“, berichtet der Entwickler Morris Vogler in der App Store-Beschreibung des Spiels. „Ermittle die Anzahl der Ecken für jedes Polygon, um Punkte zu erzielen. Du kannst versuchen, den Eckbetrag zu zählen oder zu erraten. So oder so benötigst du jede Menge Beweglichkeit und Intuition.“

Ein Fehler beendet die Partie sofort

Die Polygone fallen vom oberen Bildschirmrand ins Bild und müssen vom Spieler möglichst schnell hinsichtlich der Anzahl ihrer Ecken identifiziert werden. Die entsprechende Zahl gibt man dann über die „+“ und „-“ Buttons am unteren Bildschirmrand ein, ehe die Figur die Linie am unteren Rand überquert hat. Lag man richtig mit der eigenen Vermutung, fällt eine neue Polygon-Figur herab und der Punkt wird gezählt. War die Vermutung falsch, ist die Partie beendet, und es heißt, von Neuem zu beginnen.

Meine ersten Versuche mit Gravitato fielen auch nicht sonderlich erbaulich aus, so dass ich darüber besser den Mantel des Schweigens hülle. Nach einiger Gewöhnung und mehreren Partien konnte ich immerhin einen ersten „Highscore“ in Höhe von vier Punkten einsammeln. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch mehr geht – obwohl es bei allen Polygonen jenseits von acht Ecken wirklich knifflig wird. Allerdings: Den Kaufpreis von 2,29 Euro finde ich für ein solch simples Game etwas zu hoch angesetzt. Spaß macht Gravitato trotzdem, auch wenn man gerade zu Beginn eine sehr hohe Frusttoleranz braucht, um am Ball zu bleiben. Wie viele Punkte schafft ihr?