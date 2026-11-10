Greens: Tolles Minigolf-Spiel mit kostenlosen Inhalten

Seit einiger Zeit verfolgt mich auf Social Media ein Minigolf-Content-Creator, der mir auf klassischen Minigolfbahnen die perfekten Schläge erklärt. Ich habe echt mal wieder Lust bekommen, eine Partie zu spielen, bisher hat sich aber leider nicht die Zeit dafür ergeben. Falls es euch ähnlich geht, habe ich heute ein Minigolf-Spiel aus dem App Store für euch. Greens (App Store-Link) kann kostenlos auf iPhone und iPad geladen werden.

Die Universal-App, die übrigens auch schon wunderbar für das neue iPhone Duo optimiert wurde, bietet euch ohne weitere Bezahlung sechs Kurse mit insgesamt 54 Löchern sowie eine tägliche Herausforderung mit drei weiteren Löchern. Für einmalig 2,99 Euro könnt ihr per In-App-Kauf alle weiteren Kurse freischalten und so 198 verschiedene Löcher spielen. Das ist ein sehr faires Bezahlmodell.

In Greens wird Minigolf denkbar einfach umgesetzt

Die Steuerung ist denkbar einfach: Ihr zieht einfach mit dem Finger auf dem Bildschirm und könnt so die Schlagrichtung und auch die Schlagkraft bestimmen. Lasst ihr den Finger los, rollt der Ball hoffentlich in die richtige Richtung und landet mit möglichst wenig Schlägen im Loch.

Insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad von Greens überschaubar. Ich würde das Spiel als eher einfach bezeichnen, womit es perfekt für eine spontane Runde zwischendurch geeignet ist. Wenn dann aber Hindernisse dazu kommen, etwa abschüssige Passagen, Bumper oder Wasserhindernisse, dann muss man doch ziemlich genau zielen.

Insbesondere die Kurse aus dem bezahlten Content-Paket sind sehr abwechslungsreich gestaltet. Ihr spielt mal in einem Schloss, mal auf einer Weltraumstation oder in einem Kinderzimmer. Das macht einfach Spaß, auch wenn die Spielidee natürlich immer identisch ist. Abgerundet wird Greens durch viele kleine Extras, etwa einen Geisterball eures besten Versuchs, einem Leaderboard für Freunde oder auch einer iCloud-Synchronisation. Es fehlt nur eine deutsche Lokalisierung, mit grundlegenden Englischkenntnissen kann Greens aber problemlos gespielt werden.