Greens: Tolles Minigolf-Spiel mit kostenlosen Inhalten

Greens: Tolles Minigolf-Spiel mit kostenlosen Inhalten

Auch für das neue iPhone Duo optimiert

Fabian1 Kommentar zu Greens: Tolles Minigolf-Spiel mit kostenlosen Inhalten

Minigolf mit dem Spiel Greens

Seit einiger Zeit verfolgt mich auf Social Media ein Minigolf-Content-Creator, der mir auf klassischen Minigolfbahnen die perfekten Schläge erklärt. Ich habe echt mal wieder Lust bekommen, eine Partie zu spielen, bisher hat sich aber leider nicht die Zeit dafür ergeben. Falls es euch ähnlich geht, habe ich heute ein Minigolf-Spiel aus dem App Store für euch. Greens (App Store-Link) kann kostenlos auf iPhone und iPad geladen werden.

Die Universal-App, die übrigens auch schon wunderbar für das neue iPhone Duo optimiert wurde, bietet euch ohne weitere Bezahlung sechs Kurse mit insgesamt 54 Löchern sowie eine tägliche Herausforderung mit drei weiteren Löchern. Für einmalig 2,99 Euro könnt ihr per In-App-Kauf alle weiteren Kurse freischalten und so 198 verschiedene Löcher spielen. Das ist ein sehr faires Bezahlmodell.


In Greens wird Minigolf denkbar einfach umgesetzt

Die Steuerung ist denkbar einfach: Ihr zieht einfach mit dem Finger auf dem Bildschirm und könnt so die Schlagrichtung und auch die Schlagkraft bestimmen. Lasst ihr den Finger los, rollt der Ball hoffentlich in die richtige Richtung und landet mit möglichst wenig Schlägen im Loch.

Screenshots des Spiels Greens

Insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad von Greens überschaubar. Ich würde das Spiel als eher einfach bezeichnen, womit es perfekt für eine spontane Runde zwischendurch geeignet ist. Wenn dann aber Hindernisse dazu kommen, etwa abschüssige Passagen, Bumper oder Wasserhindernisse, dann muss man doch ziemlich genau zielen.

Insbesondere die Kurse aus dem bezahlten Content-Paket sind sehr abwechslungsreich gestaltet. Ihr spielt mal in einem Schloss, mal auf einer Weltraumstation oder in einem Kinderzimmer. Das macht einfach Spaß, auch wenn die Spielidee natürlich immer identisch ist. Abgerundet wird Greens durch viele kleine Extras, etwa einen Geisterball eures besten Versuchs, einem Leaderboard für Freunde oder auch einer iCloud-Synchronisation. Es fehlt nur eine deutsche Lokalisierung, mit grundlegenden Englischkenntnissen kann Greens aber problemlos gespielt werden.

Greens: Mini-golf
Greens: Mini-golf
Download QR-Code
Greens: Mini-golf
Entwickler: BSR Films, LLC
Preis: Kostenlos+

Anzeige

Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr Spiele aus dem App Store

Kommentare 1 Antwort

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de