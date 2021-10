GRID Autosport: Update für iOS-Rennspiel mit neuen Steuerungsoptionen

Mit GRID Autosport (App Store-Link) gibt es eines der wenigen Premium-Spiele im Rennspiel-Genre im deutschen App Store. Die Anwendung für iPhones und iPads ist bereits seit November 2017 auf Apples Marktplatz vertreten und wurde von Rennsport-Fan Fabian seinerzeit schon ausführlich unter die Lupe genommen.

In der Zwischenzeit hat sich viel getan: GRID Autosport hat im Verlauf der Jahre eine verbesserte Steuerung und eine an die neueren Apple-Geräte angepasste Grafik spendiert bekommen. Auch eine Multiplayer-Option war schon einmal im Gespräch und wurde in einer Beta-Fassung getestet. Bis heute sucht man im Rennspiel aber vergeblich danach. Aber auch ohne dieses Feature gehört GRID Autosport zu einem der besten Racing-Games unter iOS. Einmalig zahlt man derzeit 9,99 Euro für das etwa 6 GB große und ab iOS 14.0 nutzbare Spiel.

Die Macher von Feral Interactive werden darüber hinaus nicht müde, ihrem Premium-Titel weiterhin frische Inhalte und zusätzliche Funktionen zu spendieren. So auch jetzt geschehen mit dem jüngsten Update auf Version 1.9.1, das ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit steht. Der Fokus liegt hier eindeutig auf den Steuerungsoptionen für GRID Autosport.

Support für DualSense- und Xbox-Controller

Angeführt wird das Paket von Arrow Touch Pro – einer viel geforderten alternativen Anordnung für die Arrow Touch-Steuerung, die eine manuelle Beschleunigung ermöglicht. Dicht dahinter folgt ein neuer und vollständig anpassbarer Throttle Slider, mit dem Spieler und Spielerinnen ihre Beschleunigung punktgenau einstellen können.

Darüber hinaus fügt die 1.9.1-Aktualisierung außerdem eine volle Unterstützung für die neuesten PlayStation DualSense- und Xbox Series X|S Wireless-Controller hinzu, so dass sich das Spiel auch mit den aktuellen Gamepads von Sony und Microsoft verwenden lässt. Auch ein Support für Vibration ist gegeben, ebenso wie eine neue Option „Master-Lautstärke“ in den Audio-Einstellungen. Das Update auf Version 1.9.1 von GRID Autosport ist ab sofort im App Store verfügbar.