Grid feiert Geburtstag: iPhone-Kunstwerke zum Sonderpreis

Seid ihr jetzt schon auf der Suche nach dem ultimativen Weihnachtsgeschenk? Dann schaut doch mal bei gridstudio.cc vorbei. Das Team von Grid feiert heute seinen ersten Geburtstag und bietet noch bis Sonntag zahlreiche Rabatte in seinem Online-Shop an. Was es dort zu kaufen gibt, ist schnell erklärt.

Der Anbieter hat sich darauf spezialisiert, alte Apple-Geräte und andere coole Gadgets, wie etwa den Gameboy, in seine Einzelteile zu zerlegen und diese dann in einem Bilderrahmen zu präsentieren. Wenn ihr mich fragt, ist das eine ziemlich tolle Geschichte.

So bekommt ihr beispielsweise das iPhone 4S, übrigens das erste Produkt von Grid überhaupt, heute für nur 99 US-Dollar, das sind umgerechnet knapp 85 Euro. Besonders groß ist die Ersparnis beim 3er-Bundle bestehend aus iPhone 4S, iPhone 5 und iPhone 6, das rund um den Geburtstag nur 299 statt 538 US-Dollar kostet.

Geburtstags-Angebote von Grid entdecken (zum Shop)

Die beiden Produkte werden, solange der Vorrat reicht, übrigens aus einem Versandlager aus Tschechien verschickt. Für schnelle Bestellungen heißt das: Es wird keine Einfuhrumsatzsteuer und auch kein Zoll fällig. Leider lässt sich bei der Bestellung nicht einsehen, von wo genau verschickt wird. Die Bezahlung ist per PayPal oder Kreditkarte möglich, pro Bestellung fallen Versandkosten in Höhe von 10 US-Dollar an.

Neben dem iPhone 4S und dem Bundle sind auch zahlreiche andere Produkte aus dem Portfolio von Grid reduziert, diese werden aber auf jeden Fall aus China verschickt. Hier könnt ihr mit dem Gutscheincode „appgefahren“ aber immerhin noch 20 US-Dollar sparen.

Ich bin übrigens weiterhin schwer begeistert von der Sache. Demnächst werde ich euch sicherlich noch den Gameboy im Bilderrahmen präsentieren und ich darf jetzt schon einmal ankündigen, dass Grid in unserem Adventskalender mit dabei sein wird.