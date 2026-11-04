Mit iOS 27.3, iPadOS 27.3 und macOS Golden Gate 27.3 bekommt Safari ein ordentliches Update spendiert. Im Mittelpunkt stehen vertikale Tabs, ein adaptiver Dunkelmodus für Webseiten und neue Siri-Funktionen. Die Änderungen gibt es auf iPhone, iPad und Mac, wobei vor allem das große Display des iPhone Duo davon profitieren dürfte.

Vertikale Tabs statt Tab-Leiste

Künftig lässt sich die klassische horizontale Tab-Leiste durch ein vertikales Layout ersetzen. Die Tabs sitzen am linken Bildschirmrand und werden standardmäßig als Symbole angezeigt, um Platz zu sparen. Wer mehr Übersicht möchte, zieht die Leiste breiter, sodass zusätzlich die Titel der Webseiten erscheinen.

Außerdem arbeitet die neue Ansicht mit Themen und Tabgruppen zusammen. Themen entstehen, sobald in iOS 27 die automatische Tab-Sortierung per Apple Intelligence aktiviert ist. Tabs lassen sich weiterhin per Ziehen anpinnen, und auch der schnelle Wechsel zwischen Tabgruppen funktioniert wie gewohnt. Eingeschaltet wird das Ganze in den Safari-Einstellungen oder auf Mac und iPad über das Menü „Darstellung“.

Adaptiver Dark Mode für helle Webseiten

Außerdem führt Apple einen adaptiven Dark Mode ein, der Seiten ohne eigenes dunkles Design abdunkelt. Nutzt du den Dunkelmodus und landest auf einer Seite mit hellem Hintergrund, bietet Safari an, die Funktion auszuprobieren.

Nach dem Tippen rendert Safari eine dunkle Version der Seite. Dabei wird der Hintergrund abgedunkelt, der Textkontrast angepasst, Logos und Grafiken werden invertiert, Vektorgrafiken neu eingefärbt, erhöhte Flächen aufgehellt und überlagerte Schatten neu austariert. Welche dieser Anpassungen greifen, hängt von der jeweiligen Seite ab, denn nicht jede braucht jeden Eingriff. Anschließend kannst du den adaptiven Dark Mode entweder für alle Seiten oder nur für einzelne aktivieren.

Hat eine Seite bereits einen eigenen Dunkelmodus oder ein dunkles Design, bleibt die Funktion außen vor. Entwickler können zudem ein Tag setzen, damit Safari den adaptiven Modus ignoriert und die Seite so zeigt, wie sie gedacht war.

Siri übernimmt die Tab-Verwaltung

Zusätzlich erhält Siri neue KI-Aktionen für Safari. Der Assistent kann Tabs und Fenster sortieren, verschieben, schließen und in Tabgruppen anordnen. Auch der Verlauf lässt sich per Sprache steuern, etwa mit dem Befehl, den Verlauf einer bestimmten Seite für einen festgelegten Zeitraum zu löschen, zum Beispiel die letzten 10 Tage.

Schon jetzt erkennt Siri, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Bald soll der Assistent aber den vollständigen Inhalt von Webseiten verstehen, auch in inaktiven Tabs und außerhalb des sichtbaren Bereichs. Dann kannst du Fragen zu Informationen über mehrere Seiten hinweg stellen. Hast du beim Einkaufen mehrere Tabs offen, sortiert Siri sie nach Preis oder liefert Infos zum Produkt, das du gerade ansiehst. Dieses Wahrnehmungsfeature hat Apple zwar angekündigt, in der ersten Beta steckt es aber noch nicht.

Hierzulande gilt weiterhin: Siri AI ist nicht in Deutschland verfügbar.

Verfügbarkeit

Entwickler können die Neuerungen ab sofort in den aktuellen Betas testen. Die finale Version von iOS 27.3, iPadOS 27.3 und macOS Golden Gate 27.3 soll nach mehreren Beta-Runden im Dezember erscheinen.

Foto/Quelle: MacRumors.