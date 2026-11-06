Günstige Matter-Leuchtmittel von Philips Hue mit E27 und GU10

Seit rund einem Jahr verkauft Philips Hue endlich günstige Leuchtmittel. Die neue Hue Essential Serie hat sich vor allem zum Start großer Beliebtheit erfreut, immerhin waren die Preise wirklich sehr niedrig. Mittlerweile wurden die Preise leider etwas erhöht, ein 4er-Set mit Hue Essential GU10-Spots oder E27-Lampen kostet jetzt 69,99 Euro. Aber es geht zum Glück auch günstiger.

MediaMarkt hat bereits die ersten Black-Friday-Angebote gestartet und verkauft 3er-Packs beider Varianten für nur 33 Euro. Ihr bekommt also entweder drei GU10-Spots oder drei E27-Lampen für jeweils 11 Euro pro Stück. Sollte eine Abholung im Markt für euch nicht möglich sein, fallen 2,99 Euro Versandkosten an. Ab einem Bestellwert von 69 Euro versendet MediaMarkt versandkostenfrei.

Dank Master over Thread können die Leuchtmittel flexibel eingesetzt werden

In eurem Smart Home könnt ihr die Lampen flexibel einsetzen. Dank Matter over Thread ist etwa eine direkte Verbindung zu Apple Home über euren Thread Border Router (zum Beispiel HomePod oder Apple TV) möglich. Aber auch in andere Smart Home Systeme wie Amazon Alexa oder Samsung SmartThings können die Lampen von Philips Hue direkt integriert werden.

Neben Matter over Thread sind auch Bluetooth und Zigbee mit dabei. Letzteres kommt zum Einsatz, wenn ihr die Lampen mit einer Philips Hue Bridge koppelt. Das ist, wenn es um die smarte Beleuchtung im ganzen Haus geht, immer noch meine absolute Empfehlung. Über die Hue-App lässt sich das Licht viel besser und individueller steuern, als zum Beispiel über Apple Home. Zudem könnt ihr eure Hue-Installation sehr einfach um weitere Komponenten ergänzen, kein anderer Hersteller bietet so viel Auswahl.

4 Meter langer Hue-Leuchtstreifen für 39 Euro

Direkt mit in den Warenkorb legen könnt ihr insbesondere den Hue Flux Leuchtstreifen, der bei MediaMarkt für starke 39 Euro im Angebot erhältlich ist. In Kombination mit einem 3er-Set spart ihr euch dann auch die Versandkosten.

Der Leuchtstreifen ist 1.600 Lumen hell und verfügt über eine Gradient-Funktion. Über die Hue-App, entweder direkt per Bluetooth oder über die Hue Bridge, können ganz einfach Farbverläufe erstellt werden.

Allerdings: Farbverläufe sind nicht Teil des Matter-Standards, sie können nicht in Apple Home erstellt werden. Anders als die Leuchtmittel aus der Hue Essential Serie verfügt der Hue Flux nicht über Matter over Thread.