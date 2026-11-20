Wenn es um smartes Licht im ganzen Haus geht, das einfach nachgerüstet werden kann, dann gibt es auch im Jahr 2026 nur eine Antwort: Philips Hue. Natürlich kann man auch Installationen mit Geräten von verschiedenen Herstellern über Plattformen wie Apple Home zusammenbauen, meiner Meinung nach verliert man dabei aber einiges an Komfort und Funktionen.

Leider ist Philips Hue alles, nur nicht günstig. Nach der Preiserhöhung im Spätsommer kostet die Hue Bridge Pro mittlerweile 149,99 Euro. Im Internet-Preisvergleich liegt die Steuerzentrale bei rund 95 Euro. Deutlich günstiger wird es jetzt bei tink.de, denn dort bekommt ihr ein kleines Starter-Set mit dem Gutscheincode HUE40 für nur 109,95 Euro.

Das Angebot gilt maximal bis morgen Abend und beinhaltet neben der Hue Bridge Pro auch zwei farbfähige E27-Lampen der Premium-Linie. Diese sind im Preisvergleich nicht unter 60 Euro zu haben. Insgesamt spart man bei tink.de also ordentlich.

Die Vorteile von Philips Hue schnell erklärt

Was sind die großen Vorteile von Philips Hue? Meiner Meinung nach ist vor allem das riesige Produktportfolio ein großer Pluspunkt. Während es beispielsweise bei Govee keine ordentlichen Schalter gibt und bei Ikea keine Leuchtstreifen, kann man mit Philips Hue tatsächlich das komplette Haus ausstatten. Egal ob innen oder außen, einfache Lampen oder komplette Leuchten, Leuchtstreifen in verschiedenen Längen für verschiedene Zwecke oder diverses Zubehör wie Schalter und Sensoren – das alles bekommt ihr direkt von Philips Hue.

Zudem setzt Philips Hue auf ein Zigbee-Netzwerk, das von der Hue Bridge (Pro) aufgespannt wird. Das funktioniert bedeutend zuverlässiger als Lösungen per Bluetooth oder WLAN. Gleichzeitig kann über die Steuerzentrale, die zudem für viele weitere Funktionen sorgt, eine Verbindung zu Matter hergestellt werden.

Und dann wäre da noch die Software-Entwicklung. Bei Philips Hue gibt es quasi alle zwei Wochen ein Update für die App. Immer wieder gibt es neue Funktionen und Anpassungen, die das Erlebnis noch ein bisschen besser machen. Das erleben wir in diesem Ausmaß bei anderen Herstellern nicht.