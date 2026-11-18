Wie meine letzten Vorstellungen von Gaming-Controllern zeigten, ist der Markt für diese Art von Zubehör nicht nur breit gefächert, sondern auch gleichzeitig hart umkämpft. Der auf diesem Gebiet renommierte Hersteller GuliKit versucht, sich mit dem TT Max durch eine ganze Reihe ungewöhnlicher Funktionen von der Konkurrenz abzuheben. Ich konnte mir in den letzten Wochen den GuliKIt TT Max sowie das GuliKit Dock für die Nintendo Switch 2 selbst einmal ansehen und teile euch meine ersten Eindrücke mit.

Der GuliKit TT Max Controller richtet sich vornehmlich an anspruchsvolle Spieler und Spielerinnen, die bei Steuerung, Eingabegeschwindigkeit und Ausstattung möglichst wenig Kompromisse eingehen möchten. Zu den Highlights gehören magnetische TMR-Joysticks mit einstellbarem Widerstand, vier programmierbare Rücktasten und unterschiedliche Vibrationsmodi. Dazu kommt die Unterstützung für Nintendo Switch, Switch 2, iOS, Android, Windows und SteamOS, so dass sich das Gamepad flexibel auf mehreren Plattformen einsetzen lässt.

Das Herzstück des GuliKit TT Max sind die eigenbauten magnetischen TMR-Analogsticks. Die Technologie arbeitet berührungslos und soll dadurch das Risiko des klassischen Stick-Drifts deutlich reduzieren. Besonders interessant ist allerdings die mechanische Einstellmöglichkeit: Über einen Drehmechanismus lässt sich der Widerstand der Sticks stufenlos über einen Bereich von 720 Grad anpassen. So können Gamer selbst bestimmen, wie leicht oder schwergängig sich die Analogsticks bewegen. Eine integrierte Stick-Aufhängung soll außerdem für besonders geschmeidige Bewegungen sorgen.

Hyperlink 2 und niedrige Eingabeverzögerung

Auch bei der Übertragung der Eingaben gibt es Spannendes zu vermelden: GuliKit setzt dabei auf die hauseigene Hyperlink 2-Technologie, die eine schnelle und stabile drahtlose Verbindung ermöglichen soll. Der Controller erreicht am PC eine Abfragerate von bis zu 730 Hz über Bluetooth und 1.000 Hz im kabelgebundenen Betrieb. Mit dem separat nutzbaren Hyperlink 2-Adapter sind ebenfalls hohe Übertragungsraten möglich. Gerade bei schnellen Shootern, Fighting Games oder anderen Spielen, in denen jede Eingabe zählt, dürfte das interessant sein. Praktisch: Auch das Aufwecken der Nintendo Switch und Switch 2 aus dem Standby wird unterstützt.

Bei den Schultertasten bietet der TT Max ebenfalls einiges an Flexibilität, da sich die sogenannten Smart Trigger zwischen analogen Hall-Effekt-Triggern und digitalen Mikroschaltern umschalten lassen. Während die analoge Variante eine fein dosierbare Steuerung ermöglicht, punkten die Mikroschalter mit einem kurzen, knackigen Auslöseweg. Auf der Rückseite warten außerdem vier abnehmbare Metalltasten, die sich individuell mit anderen Controller-Funktionen belegen lassen. Gerade bei kompetitiven Spielen ist das praktisch, weil wichtige Aktionen erreichbar bleiben, ohne die Daumen von den Analogsticks nehmen zu müssen.

APG-Lernfunktion: Der Controller merkt sich Spielabläufe

Eine besonders ungewöhnliche Funktion hört auf den Namen APG (Auto-Pilot Gaming). Damit lassen sich komplette Eingabeabläufe aufzeichnen und später automatisch wiedergeben. Beim TT Max beträgt die maximale Aufnahmedauer satte zehn Minuten. Das kann beispielsweise bei wiederkehrenden Aktionen oder bestimmten Spielsequenzen hilfreich sein. Während der Wiedergabe bleibt die Steuerung über den Analogstick möglich. Für das APG-Feature steht sogar ein eigener Button auf dem Controller zur Verfügung.

Doch damit ist es nicht getan: GuliKit liefert einige weitere interessante Features beim TT Max mit. Die magnetischen Vibrationsmotoren der zweiten Generation bieten verschiedene Modi, darunter HD Rumble, Super Haptic und klassische Rotor-Vibration. Insgesamt stehen mehrere Intensitätsstufen zur Verfügung. Hinzu kommt eine RGB-Beleuchtung rund um die Analogsticks, die sich mit unterschiedlichen Effekten anpassen lässt. Der integrierte Akku besitzt eine Kapazität von 950 mAh und soll abhängig von Beleuchtung, Vibration und Nutzung bis zu rund 26 Stunden durchhalten.

Meine ersten Eindrücke: So schlägt sich der GuliKit TT Max

Ich hatte in den vergangenen Monaten bereits mehrfach positive Kommentare und Reviews zum GuliKit TT Max im Netz gelesen und war daher sehr gespannt, wie sich der Flaggschiff-Controller im Alltag schlägt. Als passionierte Nintendo Switch 2-Spielerin freute ich mich natürlich auf die Performance auf der aktuellen Nintendo-Konsole.

Und schon beim Auspacken wird klar: Dieses Gamepad gehört definitiv zu den anpassungsfähigsten und hochwertigsten, was der Markt gerade zu bieten hat. Zum Lieferumfang gehören unter anderem zwei Paar austauschbare Stick-Aufsätze, vier zusätzliche Metall-Rücktasten, vier Aktionsbuttons, eine Zange zum Austausch letzterer, ein Hyperlink 2-Adapter, ein Transportcase, ein USB-C-Ladekabel und sogar ein GuliKit-Aufkleber. Die Installation auf der Switch 2 sowie die Einrichtung der Wake-Up-Funktion auf selbiger lässt sich mit Hilfe des vorliegenden Manuals sowie eines Videos von GuliKit schnell vornehmen, so dass der Controller ab dem zweiten Start die Nintendo-Konsole selbst aufwecken kann – ganz, wie man es vom original Nintendo Switch 2 Pro Controller kennt.

Vergleichsweise großes Gamepad für größere Hände

Interessant ist auch die Tatsache, dass der GuliKit TT Max deutlich größer ist als alle bisher von mir getesteten Gamepads. Besonders deutlich wird der Vergleich mit dem original Nintendo Switch 2 Pro Controller: Ich würde grob schätzen, dass das GuliKit-Modell rund 1/4 bis 1/5 größer ist als Nintendos Eigengewächs. Dies macht sich natürlich auch in der Handhabung und Ergonomie bemerkbar. Ich habe normal große Frauenhände und konnte mich insbesondere mit dem PlayStation-Layout der Analogsticks, die in diesem Fall parallel am unteren Rand angeordnet sind, nicht ganz anfreunden. Anders als beim Xbox-Layout, bei dem die Analogsticks versetzt auf dem Controller zu finden sind, habe ich hier meinen Daumen sehr weit von der Hand abspreizen müssen, was bei mir nach einiger Zeit zu Schmerzen in der Hand geführt hat. Aus meiner Sicht eignet sich das Gamepad daher vor allem für Personen mit größeren Händen.

Hinsichtlich der Materialqualität und Haptik jedoch gibt es bei diesem Modell rein gar nichts zu meckern: Der GuliKit TT Max wirkt wie aus einem Guss, verfügt über ein angenehmes Kunststoff-Material auf der Vorderseite, sorgt mit geriffelten rückseitigen Flächen auf den Handgriffen für einen guten Grip in der Hand, und bietet am Markt wohl die meisten Anpassungs- und Einstellungs-Möglichkeiten, die es im Controller-Bereich gibt. Ich glaube, es braucht nicht noch extra erwähnt werden, dass die Performance auf meiner Nintendo Switch 2 sowie auf meinem MacBook und dem iPad tadellos war: Es gab keinerlei Verzögerungen, Drifts oder Verbindungsabbrüche. Ambitionierte Gamer (mit größeren Händen) werden mit diesem Modell ganz sicher ihre wahre Freude haben.

Bei Amazon gibt es den GuliKit TT Max in den drei Farbvarianten Schwarz, Grau und Blau für jeweils 79,99 Euro inklusive allem auch hier vorgestellten Zubehör. Weitere Infos gibt es auch auf der Produktseite bei GuliKit.

Angebot GuliKit TT MAX Controller für Switch 2/1,PC,Android,iOS,SteamOS (Blau... 【720° einstellbare TMR-Joysticks】Übernehmen Sie die volle Kontrolle mit 720° stufenloser Spannungseinstellung, die über einen dezent...

【GuliKit Hyperlink 2 & professionelle Reaktionsfähigkeit】Erzielen Sie extrem niedrige Latenz mit einer 1000 Hz Abfragerate im Kabelmodus (2,16 ms...

GuliKit Dock for Switch 1/2: Klein, hochwertig und portabel

Doch damit nicht genug: Das Team von GuliKit war darüber hinaus so freundlich, mir auch das hauseigene GuliKit Dock für die Nintendo Switch 1/2 zuzuschicken. Ich hatte in der Vergangenheit bereits einige Docks und Adapter für die Nintendo-Konsolen der ersten und zweiten Generation hier im Blog vorgestellt, beispielsweise von JSAUX und Antank, und war daher gespannt, wie sich die Lösung von GuliKit schlagen würde.

Das GuliKit-Dock für die Nintendo Switch 1 und 2 ist eine praktische und vor allem portablere und deutlich günstigere Alternative zur offiziellen Dockingstation von Nintendo, die für satte 110 Euro beim Hersteller verkauft wird. Im Mittelpunkt des GuliKit-Docks steht ein kompaktes Design, eine stabile Konstruktion und eine besonders alltagstaugliche Handhabung.

Kompatibel mit Switch 1 und Switch 2

Eine Besonderheit ist die Unterstützung beider Konsolen-Generationen. Während die offiziellen Nintendo-Docks aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen nicht untereinander kompatibel sind, lässt sich GuliKits Lösung sowohl mit der ursprünglichen Switch als auch mit der Switch 2 verwenden. Auch technisch hat das Zubehör einiges zu bieten: Über HDMI sind Bildausgaben mit bis zu 4K bei 60 Hz, 2K bei 120 Hz oder 1080p bei 240 Hz möglich. Hinzu kommen ein Auto Low Latency Mode (ALLM) sowie eine Unterstützung für statisches und dynamisches HDR.

Auch beim wichtigen Thema Wärmeentwicklung hat GuliKit aufgepasst: Lüftungsöffnungen an der Unterseite und im Bereich der Konsolenaufnahme sollen für eine verbesserte Luftzirkulation sorgen. Gleichzeitig bleibt ein Teil der Lufteinlässe der Konsole frei, so dass die Switch ihre Wärme besser abführen kann. Für die Stromversorgung steht Power Delivery mit bis zu 100 Watt bereit, während ein USB-3.0-Anschluss Platz für Controller, Empfänger und weiteres Zubehör bietet. Praktisch ist außerdem der Wechsel zwischen TV-Docking-Modus und Desktop-Lademodus per Knopfdruck. Ein magnetischer Staubschutz sowie eine dreistufig verstellbare USB-C-Aufnahme runden die Ausstattung ab. Letztere ermöglicht auch die Verwendung einer Schutzhülle mit einer Dicke von bis zu einem Millimeter.

Auch per Firmware aktualisierbar

Im Vergleich zur offiziellen Nintendo-Dockingstation fällt GuliKits Modell deutlich kompakter und leichter aus. Mit rund 105 Gramm und einer Kantenlänge von etwa 8,6 Zentimetern eignet es sich auch für den mobilen Einsatz, beispielsweise auf Reisen oder im Freundeskreis, oder auch als Zweitdock an einem weiteren Fernseher im Haushalt. Die breitere Auflage soll zudem für einen sicheren Stand sorgen und das Risiko eines versehentlichen Umkippens reduzieren. Ein weiterer Pluspunkt: GuliKit ermöglicht Firmware-Updates, um die Kompatibilität mit zukünftigen Systemversionen sicherzustellen. Ein entsprechendes Update wurde bereits am 26. Juni 2026 veröffentlicht. Bei meinen Tests mit der Nintendo Switch 2 und entsprechenden Nintendo-Kabeln der Konsole funktionierte das Dock sowohl im TV-Modus als auch im Desktop-Lademodus perfekt und ohne jegliche Probleme.

Bei Amazon kann man das GuliKit Dock für die Switch 1 und 2 derzeit zum Preis von 29,99 Euro kaufen. Zum Vergleich: Nintendo möchte für das Original-Switch 2-Dock ganze 109,99 Euro haben, das zudem keine Kompatibilität mit der Vorgänger-Generation bietet. Wer noch weitere Infos zum GuliKit Dock benötigt, kann sich auf der Produktseite des Unternehmens umsehen.