Gunfire Reborn: Roguelike-FPS kann ab sofort im App Store vorbestellt werden

Nachdem sich das Spiel bereits seit mehr als eineinhalb Jahren in einem Early Access-Stadium befunden hat, hat das Entwicklerteam von Duoyi Games nun Gunfire Reborn (App Store-Link), einen First-Person-Shooter mit Roguelike- und RPG-Elementen, im App Store zur Vorbestellung bereitgestellt. Ab dem 15. April dieses Jahres soll das Spiel dann für iPhones, iPads und den Mac erhältlich sein und zum Start 6,99 Euro kosten.

Auf der Spiele-Plattform Steam wurde Gunfire Reborn bereits im November 2021 veröffentlicht und erhielt dort von den Spielern und Spielerinnen sehr gute Reviews. Das Entwicklerteam konnte mehr als eine Million Downloads für Gunfire Reborn verzeichnen und wartet mit dem Prädikat „Sehr positiv“ bei aktuell über 60.000 Rezensionen auf.

„Gunfire Reborn ist ein levelbasiertes FPS-Abenteuerspiel mit Banditen und Rollenspiel-Elementen. Der Spieler schlüpft in diesem variantenreichen Spiel in die Rolle von Helden mit verschiedenen Fähigkeiten, erbeutet dabei zufällige Waffen und erlebt in zahlreichen Levels aufregende Abenteuer. Das Spiel eignet sich für Solospieler und für Teams von bis zu vier Spielern im Koop-Modus.“

So lautet die Beschreibung des Entwicklerteams für die Neuerscheinung. Besonders spannend: Das Spielerlebnis ändert sich in jedem Level nach dem Zufallsprinzip. Jeder Neustart bedeutet ein neues Abenteuer. „Erlebt unterschiedliche Heldentalente, Waffen und Gegenstände, erreicht in unterschiedlichen Levels verschiedene Checkpunkte und Kampfdynamiken“, berichten sie weiter.

Wer Gunfire Reborn installieren möchte, benötigt neben der Investition von 6,99 Euro ab dem 15. April 2022 auch mindestens 1,9 GB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Ebenso vorausgesetzt wird iOS bzw. iPadOS 10.0 oder neuer, sowie auf dem Mac einen M1-Chip und macOS 11.0 oder neuer. Die Steam-Variante des Spiels ist auch in deutscher Sprache erhältlich, wie es mit der Version für Apple-Geräte aussieht, ist bisher unklar. Es ist aber davon auszugehen, dass sich auch hier Gunfire Reborn in deutscher Sprache spielen lässt. Ein abschließender Trailer bei YouTube liefert euch zudem weitere Eindrücke.