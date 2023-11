Gurman: Apple Vision Pro startet wohl erst im März

In seinem neusten Power On-Newsletter berichtet Apple-Experte Mark Gurman, dass der Start des Apple Vision Pro Headsets nicht wie geplant im Januar, sondern erst im März stattfinden wird. Strategisch klug hat Apple immer nur von „Anfang 2024“ gesprochen, Gurman vermutet hingegen, dass das Headset „irgendwann im März“ auf den Markt kommt. Und das entspricht immer noch Apples Aussage „Anfang 2024“.

Apple Vision Pro wird zuerst in den USA starten und später in weiteren Märzen verfügbar gemacht. Apple wird das Headset wohl nur online im Apple Online Store sowie lokal in den Apple Stores anbieten, wobei man bei einem Kauf in einem Apple Store zwingend einen Termin benötigt. Im Einzelhandel wird man Apple Vision Pro nicht kaufen können.

Derzeit befindet sich die zugehörige visionOS-Software im Beta-Stadium und wird ausgiebig getestet. Die neuste Version enthält zum Beispiel Videos, die das Onboarding zeigen, die normalerweise gegen Ende des Entwicklungsprozesses erstellt werden. Zudem zeigt die Beta-Version von iOS 17.2 Begleitfunktionen auf, zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit dem iPhone 15 Pro 3D Videos aufzunehmen.

Apple Vision Pro kostet 3.499 US-Dollar

Erstmals wurde Apple Vision Pro auf der WWDC im Juni vorgestellt. Zur Markteinführung soll es ein weiteres Medien-Event geben, bei dem Apple das Headset den potentiellen Kunden und Kundinnen schmackhaft machen möchte. Mit 3.499 US-Dollar tätigt man hier nämlich eine deutlich größere Investition.