Gym Monster 3 und Ultra: Neue Fitnessgeräte für Speediance

In den letzten Wochen habe ich immer wieder mit meinem Speediance Gym Monster der zweiten Generation trainiert und meine Erfahrungen ja auch in einem Testbericht für euch festgehalten. Zwei Jahre nach dem Start des Gym Monster 2 gab es nun gleich mehrere neue Geräte. Wir verschaffen euch einen Überblick über die bereits angekündigten Neuheiten.

Mehr Widerstand, mehr Trainingsfläche und größeres Display

Äußerlich auf den ersten Blick unverändert, will das Gym Monster 3S mit mehr Widerstand punkten. Von 100 Kilogramm geht es immerhin auf 120 Kilogramm nach oben. Neunzehn Kabelpositionen in einem 7,5-cm-Raster ermöglichen passendere Zugwinkel über verschiedene Übungen und Körpergrößen hinweg, während verstärkte Schweißnähte und eine steifere Armkonstruktion die Stabilität unter Last verbessern.

Neben dem 3S mit dem vergrößerten Widerstand gibt es auch ein neues Speediance Gym Monster 3, das weiterhin 100 Kilogramm Widerstand bietet. Auch hier gibt es aber einige Neuerungen, vor allem rund um das Display.

Ein 23,8-Zoll-WQHD-Display mit einer Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln, 20 W Surround-Sound und eine trainingsreaktive Ambientebeleuchtung schaffen eine immersivere Coaching-Umgebung. Sprachsteuerung, Assist-Modus, Partner-Modus und vier Widerstandsmodi sind Teil des Erlebnisses. Ein neues Pilates-Angebot ergänzt Loops, Straps, Plattform-Erweiterungen und eine Matte. Auch die Trainingsfläche soll vergrößert worden sein, hier nennt Speeciance aber keine Zahlen.

Noch mehr Training mit dem Gym Monster Ultra

Das alles reicht euch nicht? Das Speediance Gym Monster Ultra beseitigt die Kompromisse der bisherigen Kabelzüge. Es kombiniert eine integrierte Multi-Grip-Klimmzugstation mit einem echten vertikalen High-Lat-Zug und verstellbarer Oberschenkelfixierung – professionelle Mechanik, die sich durch bloßes Höhersetzen zweier Kabelarme nicht vollständig nachbilden lässt.

Der 2,27 Meter hohe Rahmen bietet 33 Kabelpositionen, darunter eine dedizierte Overhead-Position für einen festen vertikalen Zugweg. Bewegliche untere Umlenkrollen folgen der Zugrichtung und unterstützen sauberere Ruder-, Tiefzug- und Rotationsmuster. Bis zu 120 Kilogramm digitaler Widerstand tragen fortgeschrittenes Krafttraining und progressive Belastungssteigerung.

Detaillierte Informationen, unter anderem zu Preisen und Verfügbarkeit, nennt uns Speediance leider noch nicht. Das dürfte sich im Laufe der Woche rund um die IFA sicherlich ändern.