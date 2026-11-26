Der bekannte Passwortmanager-Anbieter 1Password ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dabei konnten Hacker auf interne Systeme des Unternehmens zugreifen und bestimmte Kundendaten stehlen. Eine wichtige Entwarnung gibt es allerdings: Die gespeicherten Passwörter und verschlüsselten Tresore der Nutzer und Nutzerinnen waren nach Angaben des Unternehmens zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Entdeckt wurde der Vorfall am 19. November 2026. Wie 1Password in einem Blogbeitrag mitteilte, verschaffte sich ein Angreifer zunächst Zugriff auf das GitHub-Unternehmenskonto eines Angestellten. Die Plattform nutzt das Unternehmen zur Verwaltung und gemeinsamen Speicherung seines Quellcodes. Über diesen Zugang gelang es dem Hacker offenbar, manipulierten Code auf interne Server von 1Password einzuschleusen.

Im Zuge des Angriffs konnte der Täter verschiedene Informationen über die Kundschaft herunterladen. Dazu gehören Namen, E-Mail-Adressen sowie Angaben zum Erstellungsdatum eines Kontos und zum Zeitpunkt der letzten Anmeldung. Wie viele User tatsächlich betroffen sind, hat 1Password bislang nicht bekannt gegeben. Auch ist noch unklar, ob alle betroffenen Kunden und Kundinnen bereits über den Vorfall informiert wurden.

Passwörter und geheime Schlüssel nicht betroffen

Bei aller Sorge um die gestohlenen Informationen gibt es zumindest bei den besonders sensiblen Daten Entwarnung. Laut 1Password hatte der Angreifer keinen Zugriff auf die Passwort-Tresore der Kundschaft. Auch Passwörter und geheime Schlüssel, die zur Verschlüsselung der gespeicherten Daten dienen, blieben geschützt. Das Unternehmen betont außerdem, dass weder die eigenen Apps noch Browser-Erweiterungen von dem Angriff betroffen waren.

Wie genau der Angreifer an die Zugangsdaten des Mitarbeiters gelangte, ist bislang offen. Auch zu möglichen Forderungen der Hacker oder einer direkten Kontaktaufnahme hat sich 1Password bisher nicht geäußert. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben Millionen von privaten Usern und mehr als 200.000 Geschäftskontos. Der Vorfall dürfte deshalb auch über den unmittelbaren Datendiebstahl hinaus Fragen zur Absicherung interner Entwicklerkonten und IT-Systeme aufwerfen.

DIe mobile 1Password-App (App Store-Link) steht kostenlos im deutschen App Store für iPhones, iPads und die Apple Watch ab iOS/iPadOS 18.0 bzw. watchOS 11.0 oder neuer zum Download bereit, zusätzlich wird rund 424 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät benötigt. Pro-Abos für einzelne Personen kosten ab 2,74 Euro pro Monat.