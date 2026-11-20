Mit Halide 3.4 (App Store-Link) erhält die beliebte Profi-Kamera-App ein umfangreiches Update, das vor allem die neuen Besitzer und Besitzerinnen des iPhone Duo freuen dürfte. Das Entwicklerteam von Lux Optics hat mehrere neue Funktionen integriert, die das Fotografieren mit dem faltbaren iPhone komfortabler machen. Neben einem größeren Sucher gibt es einen neuen Aufhellblitz über das Außendisplay sowie einige Rückkehrer aus früheren Halide-Versionen.

Die auffälligste Neuerung ist der sogenannte XL-Modus. Er ersetzt die bisherige Vorschau des zuletzt aufgenommenen Fotos durch einen deutlich größeren Live-Sucher. Dadurch steht beim Fotografieren mehr Bildschirmfläche zur Verfügung. Praktisch: Die Bedienelemente befinden sich auf beiden Seiten des Displays, so dass sich die Kamera bequem mit beiden Händen bedienen lässt.

Auch der äußere Bildschirm des iPhone Duo bekommt neue Aufgaben. Bei geöffnetem Gerät kann er entweder die Kamerasteuerung von Halide anzeigen oder als Vollbild-Sucher ohne Bedienelemente dienen. Letzteres ist besonders praktisch für Porträtaufnahmen, da fotografierte Personen direkt sehen können, wie der Bildausschnitt gewählt wurde. Bei schlechten Lichtverhältnissen lässt sich das Display außerdem als weicher Aufhellblitz verwenden. Für optimale Ergebnisse empfiehlt Lux Optics, die Bildschirmhelligkeit vorher auf das Maximum zu stellen.

Histogramm und Photo Lab erhalten Verbesserungen

Darüber hinaus hat das Entwicklerteam weitere Anpassungen für das iPhone Duo vorgenommen. Das Histogramm wandert künftig entlang der Falz des Geräts, während die Benutzeroberfläche des Photo Labs für die Bildbearbeitung bei halb geöffnetem iPhone überarbeitet wurde. So soll die Bedienung auch in unterschiedlichen Faltpositionen möglichst komfortabel gestaltet werden.

Doch nicht nur User des iPhone Duo profitieren vom Update, denn Halide 3.4 bringt auch einige Funktionen aus Halide Mark II zurück. Dazu gehören die Farb- und Luminanz-Histogramme sowie der Auslöse-Timer. Halide Mark III war im Mai mit einer komplett überarbeiteten Kamera und dem neuen Photo-Lab-Editor gestartet. Seitdem hat das Lux Optics-Team unter anderem reine RAW-Aufnahmen und die Blendenpriorität für das iPhone 18 Pro ergänzt. Halide Mark III in Version 3.4 steht ab sofort im App Store zum Download bereit und kostet jährlich 22,99 Euro bzw. 79,99 Euro im Einmalkauf.