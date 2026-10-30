Hama Lichterkette mit Matter: Zehn Meter Outdoor-Glitzer für 25 Euro

Hama will Smart Home-Interessierte offenbar mit einem neuen Angebot ködern. Der deutsche Zubehör-Hersteller hat mittlerweile auch den neuen Smart Home-Standard Matter für sich entdeckt und bietet passend zur nahenden Weihnachtszeit eine neue LED-Lichterkette für draußen an. Letztere ist satte zehn Meter lang und kostet lediglich 24,99 Euro.

Was die Beleuchtung selbst angeht, beherrscht die Kette 16 Millionen Farbtöne. Durch die integrierte RGBIC-Technologie leuchtet aber nicht die gesamte Kette in derselben Farbe, sondern kann vom Nutzer bzw. der Nutzerin über die Hama-App in mehrere Bereiche aufgeteilt werden, die jeweils eigene Farben und Effekte bekommen. Hier bietet Hama neben satten 44 vorinstallierten Szenen auch weitere Lichteffekte wie Farbverläufe, Blinken oder Lauflichter.

Dank Matter spielt die Lichterkette mit allerlei Smart Home-Systemen zusammen, beispielsweise Apple Home, Amazon Alexa und Home Assistant. Die Verbindung läuft über WLAN, ein zusätzliches Gateway ist also nicht nötig. Wer ohnehin schon ein Matter-fähiges Zuhause hat, bekommt die smarte Lichterkette damit ohne große Bastelei ins System und kann sie per App oder Sprachbefehl über Siri und Alexa steuern.

Die besten Effekte gibt es nur in der Hama-App

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die Einzelsteuerung der Abschnitte und die fortgeschrittenen Lichteffekte funktionieren ausschließlich in der Hama-App. Dieses Problem ist bereits von anderen smarten Beleuchtungslösungen bekannt, denn per Matter sind solche erweiterten Funktionen bislang nicht vorgesehen. Wer die Kette also zum Beispiel über Apple Home oder per Sprachassistent bedient, kann nur eine einzige Farbe für den gesamten Strang festlegen. Für die bunte Lichtshow muss man also weiterhin zur Hersteller-App greifen.

Da die Hama Lichterkette nach IP65 geschützt ist und damit Staub und Strahlwasser ausgesetzt werden darf, eignet sie sich auch für den Einsatz im Garten und am Haus. Wichtig zu wissen: Das Anschlusskabel des Controllers ist lediglich nach IP44 gegen Staub geschützt und sollte deshalb trocken untergebracht werden. Bei einem Kaufpreis von 24,99 Euro muss auch auf ein Netzteil im Lieferumfang verzichtete werden, zudem setzt der Hersteller auf das mittlerweile in die Jahre gekommene USB-A. Wer mit diesen Einschränkungen leben kann, findet mit der Neuerscheinung eine erschwingliche Lichterkette, die unter anderem bei Amazon zu finden ist.