Das MacBook Pro mit PROLED XDR Display und Touchfunktion ist da. Und schon jetzt stellt sich die Frage: Ist Touch bei einem MacBook Pro wirklich notwendig und sinnvoll? Ich jedenfalls hatte noch nie das Bedürfnis, auf das Display meines MacBooks zu drücken, um dort schöne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Doch eine Zielgruppe gibt es sicherlich, vermutlich aber eine eher kleine.

Auch Marques Brownlee, einer der einflussreichsten Technik-YouTuber, hat seine ersten Impressionen in einem Video festgehalten und gibt an, dass der Touchscreen superschnell und gut reagiert, die Funktion auf seiner Wunschliste aber eher ganz unten stand. Auch Steve Jobs hatte damals gesagt, dass ein Touchscreen im MacBook einfach keinen Sinn ergibt, da „irgendwann der Arm abfällt“. Die Aussage hat weiterhin Gewicht, allerdings sieht Apple die Toucheingabe wohl nur als zusätzliche Option, um kurzzeitig Aktionen direkt auf dem Display auszuführen. Laut Ternus ist ein MacBook Pro weiterhin für die indirekte Eingabe gemacht, also für die Nutzung mit Trackpad und Tastatur.

Durch die Eingaben per Finger übt man Druck auf das Display aus, sodass Apple ein optimiertes Scharnier einsetzt. Auch wenn der Widerstand nun größer ist, wackelt das Display bei vielen Toucheingaben durchaus.

OLED Display beeindruckt

Hingegen erntet das OLED-Display nur Lob, da es nicht nur heller ist, sondern auch mehr Kontrast und echte Schwarzwerte liefert. Die Dynamic Island schafft mehr Displayfläche und macht zum Beispiel Siri direkt dort verfügbar. Wer möchte, kann jetzt mit dem Finger über die Dynamic Island wischen, um Siri AI zu öffnen und anschließend per Tastatur einen Befehl einzugeben. Dieser Workflow erschließt sich mir jedoch nicht.

Da die aktuelle Technik einen tollen Touchscreen im MacBook Pro erlaubt, hat Apple ihn einfach eingebaut. Als Option für diejenigen, die das wirklich wollen. Alle anderen können weiterhin auf das klassische MacBook Pro ohne Touch setzen.

MacBook Pro mit PROLED XDR Display im Hands-On-Video