Das MacBook Pro mit PROLED XDR Display und Touchfunktion ist da. Und schon jetzt stellt sich die Frage: Ist Touch bei einem MacBook Pro wirklich notwendig und sinnvoll? Ich jedenfalls hatte noch nie das Bedürfnis, auf das Display meines MacBooks zu drücken, um dort schöne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Doch eine Zielgruppe gibt es sicherlich, vermutlich aber eine eher kleine.
Auch Marques Brownlee, einer der einflussreichsten Technik-YouTuber, hat seine ersten Impressionen in einem Video festgehalten und gibt an, dass der Touchscreen superschnell und gut reagiert, die Funktion auf seiner Wunschliste aber eher ganz unten stand. Auch Steve Jobs hatte damals gesagt, dass ein Touchscreen im MacBook einfach keinen Sinn ergibt, da „irgendwann der Arm abfällt“. Die Aussage hat weiterhin Gewicht, allerdings sieht Apple die Toucheingabe wohl nur als zusätzliche Option, um kurzzeitig Aktionen direkt auf dem Display auszuführen. Laut Ternus ist ein MacBook Pro weiterhin für die indirekte Eingabe gemacht, also für die Nutzung mit Trackpad und Tastatur.
Durch die Eingaben per Finger übt man Druck auf das Display aus, sodass Apple ein optimiertes Scharnier einsetzt. Auch wenn der Widerstand nun größer ist, wackelt das Display bei vielen Toucheingaben durchaus.
OLED Display beeindruckt
Hingegen erntet das OLED-Display nur Lob, da es nicht nur heller ist, sondern auch mehr Kontrast und echte Schwarzwerte liefert. Die Dynamic Island schafft mehr Displayfläche und macht zum Beispiel Siri direkt dort verfügbar. Wer möchte, kann jetzt mit dem Finger über die Dynamic Island wischen, um Siri AI zu öffnen und anschließend per Tastatur einen Befehl einzugeben. Dieser Workflow erschließt sich mir jedoch nicht.
Da die aktuelle Technik einen tollen Touchscreen im MacBook Pro erlaubt, hat Apple ihn einfach eingebaut. Als Option für diejenigen, die das wirklich wollen. Alle anderen können weiterhin auf das klassische MacBook Pro ohne Touch setzen.
MacBook Pro mit PROLED XDR Display im Hands-On-Video
Kommentare 5 Antworten
Ein ähnliches Hintergrundbild in horizontal hätten sie mal standardmäßig für das iPhone Duo rausbringen sollen. Dann würde die Streifen bei defekten Geräten nicht so auffallen 🙃
Ich brauche es nicht. Hatte mal ein Notebook mit Touchscreen. Natürlich nutzt man den dann auch mal, aber das ständig reinigen des Bildschirms nervt schon etwas und die Finger stören meine Sicht auf den Bildschirm. Ich finde die Zusammenarbeit zwischen den Apple-Geräten sehr gut, also kann ich auch mit dem iPad Dinge direkt auf dem Bildschirm erledigen und dann am MacBook weiterarbeiten.
Ich bin in der Microsoft Welt und hatte surfaces – vllt einmal im Jahr benutzt das touch also Nein
Bin in beiden Welten, privat sowohl MacOS als auch Windows und beruflich nur Windows. Privat sehe ich auch Null Usecase bei mir. Beruflich aber definitiv, gerade wenn ich mit Kollegen mal in einer schnell Tischbesprechung bin und ich oder ein andere etwas genauer sich ansehen will, wird nur gedreht und gezoomt direkt über das Display, können den Laptop aber auch um 180° öffnen so, dass das Display dann wirklich wie komplett Flach am Tisch liegt wie ein Blattpapier.
Na hoffenlich laufen wieder alle iOS Apps wie bei den erste version von Big Sur jetzt haben sie ja keine Aussrede mehr.