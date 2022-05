Harber London Schreibtischunterlage aus Leder und Mikrofaser ausprobiert

Habt ihr schon einmal von Harber London gehört? Das Unternehmen stellt zahlreiche Taschen, Hüllen und weiteres Zubehör aus Leder, Wollfilz und recyceltem Plastik her. Ich habe seit ein paar Wochen nun eine neue Schreibtischunterlage im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Die Details.

Die Schreibtischunterlage gibt es in zwei Varianten: Mit Wollfilz oder mit Mikrofaser. Ich habe mich für die Variante mit braunem Leder und grauem Mikrofaser entschieden. Das finde ich optisch sehr ansprechend und gut zusammenpassend. Hier kommt gegerbtes Vollnarbenleder zum Einsatz, das weich und elastisch ist. Im Laufe der Zeit kann sich eine Patina bilden, was den Look & Feel der Produkte noch einmal aufwertet.

Die Verarbeitung ist wirklich top. Die Nähte sind gleichmäßig, zudem gibt es ein kleines Logo am unteren Rand. Praktisch: Auf der Oberseite gibt es eine kleine Öffnung, durch die man ein Kabel führen kann. So hat man dieses immer griffbereit, um beispielsweise das iPhone oder die Tastatur aufzuladen. Die Schreibtischunterlagen werden dabei von erfahrenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Spanien handgefertigt.

Wer möchte, kann die Unterlage auch wenden, doch das ist meiner Meinung nach keine echte Option, da das Leder zu schade ist, um es zu verstecken. Die Matte gibt es dabei ein verschiedenen Größen, ich habe die 80 x 45 Zentimeter große Varianten im Einsatz und empfehle die Größe auch dann weiter, wenn man Maus und Tastatur entspannt auf der Matte unterbringen will. Wenn man eine Tastatur ohne Ziffernblock nutzt, würde auch eine Nummer kleiner reichen. Hier stehen noch 80 x 32 sowie 50 x 30 Zentimeter zur Auswahl bereit. Neben Braun gibt es noch die Farben Schwarz und Blau.

Schreibtischunterlage 50 x 30cm für 118,95 Euro

Schreibtischunterlage 80 x 32cm für 142,95 Euro

Schreibtischunterlage 50 x 45cm für 178,95 Euro

aktuell 15 Prozent Rabatt im Warenkorb (nur bis 19. Juni 2022)

Insgesamt finde ich die Harber London Schreibtischunterlage sehr gut. Und aktuell könnt ihr noch 15 Prozent sparen: Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen – nur bis zum 19. Juni 2022. Der Versand erfolgt kostenfrei mit FedEx.