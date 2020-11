HDFury Diva mit Ambilight-Effekt: Nachrüst-Kit für Fernseher im Praxis-Test

HDFury Diva mit Ambilight

Diva fungiert als AV-Zentrale in jeder Umgebung. Mit seinen vier HDMI-Eingängen ist das Gerät in der Lage, 4K HDR Signale mit 18Gbps/600MHz durchzuschleifen und hochzuskalieren. Kleinere Signale, wie herunterskalierte FullHD / 1080p Signale werden konvertiert ausgegeben, während am dedizierten HDMI-Audioausgang die Audio-Extraktion mit Unterstützung von DTS:X, ATMOS möglich ist.

544 EUR 524 EUR