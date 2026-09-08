HeatCheckr: Spoiler-freie Highlights jetzt auch für die NFL

Es ist doch unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist schon fast ein halbes Jahr her, seit wir euch HeatCheckr (App Store-Link) zum ersten Mal vorgestellt haben. Seitdem hat sich in der in Deutschland entwickelten iPhone-Anwendung einiges getan. Während zum Start nur die Basketball-Liga NBA mit dabei war, gibt es nun etwas mehr Auswahl. Und pünktlich zum Start in die neue Saison ist auch die beliebte NFL ein Teil von HeatCheckr.

An der Grundidee von HeatCheckr hat sich nichts verändert: Die App bietet einen Spoiler-freien Zugang zu Highlight-Videos, die ohnehin auf Video-Plattformen wie etwa YouTube verfügbar sind. Nur eben läuft man nicht in Gefahr, irgendwo anders auf YouTube oder beispielsweise in der Video-Überschrift einen Hinweis auf das Ergebnis zu erhalten.

Gleichzeitig kann man mit HeatCheckr auch spontan Spiele entdecken, nach denen man gar nicht gezielt gesucht hat. Etwa die Partien, die besonders spannend waren. „Statt einfach den Endstand zu zeigen, berechnet die App anhand von vielen Faktoren einen Excitement Score für jedes Spiel und vergibt interessante Labels zu jedem Spiel“, sagt Entwickler Jonas Kübler.

Diese Ligen sind mittlerweile in HeatCheckr integriert

Neben den Spielen der NBA und WNBA, beide Ligen machen aktuell noch Pause, wird es ab September auch Basketball aus der EuroLeague geben. Und wie bereits erwähnt, ist auch die NFL neu dabei. Dort geht es in dieser Woche mit den ersten Partien los, richtig wild wird es am Sonntag mit gleich mehreren Spielen gleichzeitig.

Wenn ihr es am Montagmorgen auf der Arbeit etwas ruhiger angehen möchtet, dann ist HeatCheckr wohl genau die richtige App. Leider nicht mehr ganz kostenlos, sondern mittlerweile mit In-App-Käufen. Da aktuell keine Highlight-Videos verfügbar sind, kann ich euch leider nicht konkret sagen, welche Einschränkungen es dadurch gibt. Das Premium-Paket, welches unter anderem den Werbebanner in der App deaktiviert, kostet 99 Cent pro Monat oder 9,99 Euro pro Jahr – das sind vergleichsweise faire Preise. Es gibt auch einen Lifetime-Zugang für 24,99 Euro.