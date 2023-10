Heißes iPhone 15 Pro: Macht iOS 17.0.3 das iPhone langsamer?

Nach dem Launch des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max wurde viel über Hitzeprobleme beim neuen iPhone gesprochen. Die Geräte wurden verhältnismäßig heißer als andere iPhone-Modelle und Geräte anderer Hersteller. Kuo hatte diese mit „Änderungen am thermischen Design“ begründet, doch Apple meldete sich nach weitreichender Berichterstattung selbst zu Wort und begründete die heißen iPhones mit einem Softwarefehler.

„Das Gerät kann sich in den ersten Tagen nach dem Einrichten oder Wiederherstellen aufgrund der erhöhten Hintergrundaktivität wärmer anfühlen. Wir haben außerdem einen Fehler in iOS 17 gefunden, der sich auf einige Nutzer auswirkt und in einem Software-Update behoben werden wird“, hat Apple offiziell verlauten lassen. Zudem schob man den Schwarzen Peter auch Drittanbieter-Apps zu, unter anderem hat Instagram schnell reagiert und ein Update veröffentlicht.

Mit iOS 17.0.3 hat Apple die Überhitzung einiger iPhones behoben. Weitere Details wurden in den Update-Notizen nicht geteilt, allerdings hatte Apple im Vorfeld gesagt, dass die Angst, dass der neue A17 Pro Chip künstlich beschränkt wird, unbegründet sei. Welcher Fehler in iOS 17 dazu geführt hat, dass die Geräte überhitzen, ist derzeit nicht bekannt.

Geekbench-Test bescheinigt weiterhin rasante Performance

Um herausfinden, ob Apple den Prozessor möglicherweise runtergetaktet hat, habe ich mit Geekbench Tests ausgeführt. Beim iPhone 15 Pro Max mit iOS 17.0.2 gibt es beim CPU-Test im Single-Core 2792 Punkte, im Multi-Core 7399. Mit iOS 17.0.3 spuckt der Benchmark-Test im Single-Core 2946 Punkte aus, im Multi-Core 7369.

Demnach ist klar: Apple hat nichts am A17 Pro Chip geändert oder die Performance eingeschränkt. Das iPhone wird nicht künstlich verlangsamt. Leichte Schwankungen bei Benchmark-Tests sind normal, die Akkukapazität, die Umgebungstemperatur und mehr können die Ergebnisse leicht beeinflussen.

Wie dem auch sei: Hoffen wir, dass mit iOS 17.0.3 die neuen iPhones nicht mehr überhitzen. Dass ein iPhone bei ressourcenhungrigen Aktivitäten warm wird, ist und bleibt aber weiterhin ganz normal.