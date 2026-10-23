Heute vor 25 Jahren: 1.000 Songs in deiner Tasche

Ausgerechnet heute, zum Start des iPhone Duo, jährt sich eine ganz besondere Produktvorstellung von Apple zum 25. Mal. Am 23. Oktober 2001 hat Steve Jobs den ersten iPod im damaligen Apple-Hauptsitz „Infinite Loop“ in Cupertino vorgestellt. Alles, was danach folgte, ist die uns bekannte Erfolgsgeschichte.

Unter dem Motto „1.000 Songs in deiner Tasche“ startete der iPod damals mit einem Speicherplatz von 5 GB, einem monochromen LCD-Display und einem mechanischen Scrollwheel. Die Akkulaufzeit wurde damals von Apple bis zu 10 Stunden angegeben. Wenig später ging der erste iPod dann für 399 US-Dollar in den Verkauf. Für die Nutzung war damals noch ein Mac mit iTunes zwingend notwendig, die Datenübertragung erfolgte über FireWire.

Die damalige Keynote könnt ihr euch heute noch auf YouTube ansehen. Zwar nicht in der besten Bildqualität, trotzdem sind es beeindruckende Momente.

An welche damaligen Apple-Geräte erinnert ihr euch jetzt noch?

Tief im Gedächtnis habe ich vor allem zwei Apple-Geräte. Zunächst war das der bunte iMac, den Apple Ende der 1990er Jahre auf den Markt brachte. Ich habe ihn zwar nie selbst benutzt, weiß aber noch genau, wo überall bei uns in der Stadt Plakate mit den bunten Geräten hingen.

Und der iPod? Ich weiß noch ganz genau, dass damals eine Mitschülerin in der Oberstufe mit einem iPod für Eindruck sorgte. Das war aber sicherlich nicht die erste Generation, sondern das 2004 erschienene Modell mit Click Wheel.

Im Sommer 2006 habe ich mir dann mein erstes Apple-Gerät gekauft: Den damals ersten iPod Shuffle. Das Taschengeld war damals noch ziemlich klein, trotzdem war der iPod im Vergleich zu meinem bisherigen Discman ein riesiger Sprung.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, an welche Geräte von damals ihr euch noch genau erinnert und was euer erstes Apple-Produkt war.