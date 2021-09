Highlight-Angebote des Tages: Nuki, Nanoleaf, Meater & Airfryer

Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, sind bei Amazon heute die September Angebote gestartet. Tausende Angebote, bei denen man eigentlich gar keine Lust hat, alles selbst zu entdecken. Ich habe heute schon zugeschlagen: Ein Feuerwehr-Auto von Playmobil. Der nächste Geburtstag kommt bestimmt und der Preis war tatsächlich sehr gut.

Aber auch für die erwachsenen Spielkinder gibt es in den Angeboten eine Menge zu entdecken. In diesem Artikel wollen wir euch einige Gadgets vorstellen, die wir selbst bei uns zuhause im Einsatz haben und gerne weiterempfehlen.

Nuki Smart Lock – einfach nachrüsten

Einer der besten Smart Home Helfer überhaupt – meine Haustür wird wohl nie wieder ohne ein smartes Schloss betrieben. Das Nuki Smart Lock punktet mit einer sehr einfachen Installation, einer einfach zu bedienenden App und einer HomeKit-Integration. Die Nuki Combo bestehend aus Smart Lock und Bridge bekommt ihr heute für 199,99 Euro – der aktuelle Internet-Preisvergleich liegt bei 265 Euro.

3.387 Bewertungen Nuki Combo 2.0 (Smart Lock + Bridge), Türsensor,...

Smartes Türschloss - Wieder einmal ein Fussballabend geplant und Sie kommen zu spät nach Hause, um Ihren Freunden die Tür öffnen zu können? Kein Problem, mit der Nuki Combo öffnen Sie Ihren...

Meater Plus – das ultimative Grillthermometer

Natürlich kann man ein smartes Grillthermometer auch schon für 20 oder 30 Euro kaufen. Der Komfort der kabellosen Lösung von Meater ist aber wirklich sensationell, ganz egal ob im Backofen oder auf dem Grill. Zudem wird nicht nur die Kerntemperatur des Grillguts gemessen, sondern auch die Außentemperatur. In der App könnt ihr dann sehen, wie viel Zeit noch bis zum Erreichen des gewünschten Garzustands verbleibt.

12.316 Bewertungen MEATER Plus | Das ultimative kabellose smarte...

► Einfache Zubereitung ohne Kabelsalat: MEATER-App auf dem Smartphone oder Tablet starten, Fleischsorte, gewünschte Garstufe auswählen und direkt loslegen. Sobald die gewünschte Temperatur...

Nanoleaf Shapes – Lichtkunst für die Wand

Der bekannte Smart Home Hersteller Nanoleaf bietet heute gleich mehrere Sets an. Ich empfehle euch hier auf die neue Shapes-Serie zu setzen, denn hier lassen sich die verschiedenen Formen untereinander kombinieren. Los geht es mit dem Hexagons Starter Set für 157,59 statt 199,99 Euro. Keine Sorge: Ihr könnt eure Installation auch später noch um Triangles und Mini Triangles ergänzen.

510 Bewertungen Nanoleaf Shapes Hexagons Starter Kit - 9 Panels

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine Connect+ Funktion, die es ermöglicht, mit den zukünftigen Formen der Shapes kompatibel zu sein.

Innr Smart Plug – für Hue-Nutzer geeignet

Der Philips Hue Smart Plug kostet im Handel aktuell rund 23 Euro. Günstiger geht es mit Innr, denn im Rahmen der Angebote bezahlt ihr für das Doppelpack des Innr Smart Plugs nur 28,99 Euro. Die Steckdose ist deutlich kompakter als das Original von Philips Hue und lässt sich dank ZigBee problemlos mit der Smart Home Bridge eurer Wahl verbinden.

1.219 Bewertungen Innr SmartPlug, kompatibel mit Philips Hue*,...

Funksteckdose für Lampen mit einem Stecker, die kompakten Abmessungen beanspruchen wenig Platz, einfach ein- oder ausschalten (per app oder Knopfdruck am Gerät). Sie können den Smart Plug...

Philips Airfryer XL – mehr als nur Pommes

Ich liebe dieses Küchengerät – und das nicht nur wegen der knusprigen Pommes. Den Airfryer XL, leider das Modell ohne smarte Anbindung und auch nicht mit dem größten Korb, gibt es heute für 123,49 Euro. Gestern lag der Internet-Preisvergleich noch bei knapp 150 Euro. Solange es von der Größe her passt, machen wir alles, was sonst in den Backofen kommen würde, mittlerweile im Airfryer.

3.904 Bewertungen Philips HD9260/90 Airfryer XL – Das Original...

Große Kapazität für Mahlzeiten für drei bis vier Personen (Kapazität: 1, 2kg)

Tigerbox Bundle – Hörspielspaß garantiert

Wenn die Toniebox zu langweilig wird, kommt die Tigerbox. Vor kurzem habe ich euch den Lautsprecher ja vorgestellt, heute könnt ihr euch das Bundle bestehend aus Tigerbox, drei Detektiv-Geschichten und einem Monat Tigerticket für 74,99 Euro sichern. Gibt es zum gleichen Preis auch mit drei Pferde-Geschichten.