Highlights der Woche: Das „Haus der gestohlenen iPhones“

Wenn irgendwo in Deutschland, London oder Los Angeles ein iPhone geklaut wird, endet seine Reise überraschend oft an einem ganz bestimmten Ort: dem Feiyang Times-Gebäude in Shenzhen, China. Dieses Hochhaus hat sich den zweifelhaften Ruf als „Haus der gestohlenen iPhones“ verdient – hier werden nämlich massenhaft gebrauchte (und nicht selten geklaute) iPhones verkauft, repariert oder in Einzelteile zerlegt.

Ein Beispiel: Ein Typ in London hatte sein iPhone 15 Pro gerade in der Hand, als es ihm von zwei Dieben auf E-Bikes entrissen wurde. Mit der „Wo ist?“-App konnte er das Gerät über 9.500 Kilometer bis nach China verfolgen. Und siehe da – es landete genau im Feiyang-Turm.

Offiziell gibt es dort viele legale Inzahlungnahmen aus dem Westen. Aber Insider und Betroffene berichten: Ein Großteil der Geräte kommt über dubiose Wege aus Europa oder den USA. Selbst gesperrte iPhones sind gefragt – weil sich Bauteile wie Displays oder Platinen noch gut weiterverkaufen lassen. Teilweise sogar mit perfiden Tricks: Besitzer gesperrter iPhones bekommen Nachrichten, in denen sie zur Entfernung der Sperre gedrängt werden – mit erfundenen Drohungen à la „Sonst wird deine Kreditkarte gehackt!“.

Die ganze Details dieser Story könnt ihr hier noch einmal nachlesen.

Apple Vision Pro: Viele Käufer sind enttäuscht

Nach über ein Jahr Nutzung hat das WSJ Umfragen durchgeführt und zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen geben an, dass sie den Kauf von Apple Vision Pro bereuen oder das Gadget so gut wie gar nicht mehr benutzen. Alle Stimmen könnt ihr hier nachlesen.

Apple stellt iOS 19 am 9. Juni vor

Was eigentlich klar war, hat Apple noch einmal offiziell bestätigt. Am 9. Juni findet die WWDC-Auftaktkeynote statt – und zwar um 19 Uhr deutscher Zeit. Apple überträgt die WWDC als Stream auf apple.com/de, in der Apple Developer App, in der Apple TV App und im Apple YouTube Kanal. Vorgestellt werden iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 und visionOS 3. Ob Apple ein paar Überraschungen im Ärmel hat, bleibt abzuwarten.

Auch spannend

Im Test

Unsere Videos

Neues im Hueblog

WiZ, ein Unternehmen von Signify, hat neue Produkte vorgestellt, unter anderem die WiZ Gradient Light Bar. Im Vergleich zu den Hue-Leuchten ist nicht nur der Preis besser, sondern auch der Funktionsumfang. Die Details lest ihr hier.