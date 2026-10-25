Das Warten ist endlich vorbei: Das iPhone Duo, das Apple Anfang September vorgestellt hat, ist ab sofort erhältlich. Während die ersten Testberichte schon zahlreiche Details des iPhone Duo offengelegt haben, gibt es immer wieder Kleinigkeiten, die sich entdecken lassen. Des Weiteren bin ich gespannt, auf welche verrückten und lustigen Ideen App-Entwickler kommen, die das neue Display des iPhone Duo ausnutzen.
Ein Beispiel ist Tiny Computers. Mit der 4 Euro teuren App könnt ihr das iPhone Duo in einen iMac G3, Macintosh 128K, iBook G3, Amiga 500 oder Thinkpad verwandeln. Und das ist nicht nur eine optische Spielerei, ihr könnt sogar auf der Tastatur tippen oder die Maus bewegen und Dateien öffnen. Ziemlich witzig.
Nach zwei Tagen mit dem iPhone Duo will ich noch kein Fazit ziehen. Ich bin aber vor allem von dem inneren Display angetan, das mit dem Nanotextur-Finish auch bei Licht und Sonne noch gut ablesbar ist. Obwohl einige Apps schon für das Duo angepasst sind, sieht man noch zu häufig Apps, die einfach in iPhone-Größe öffnen. Ich bin mir sicher, dass zahlreiche Apps in den kommenden Monaten eine Anpassung erhalten.
Ein spannendes Stück Technik ist das iPhone Duo auf jeden Fall. Ob das Duo mein iPhone 18 Pro ablösen kann, weiß ich noch nicht.
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Kommentare 15 Antworten
Ich bin hin und hergerissen: Tolles Konzept und Formfaktor. Aber das fehlende Teleobjektiv + fehlendes Lidar beschäftigen mich. Letzteres stört mich beim gelegentlichen 3D Scan schon mehr. Dann noch die eher negativen Reviews mit dem Scharnier. Klingt als ob das Gerät am Strand nur zugeklappt benutzt werden darf. Wäre interessant was ihr dazu sagt. Ich lasse die Lieferung aber ankommen bevor ich sie voreilig storniere.
Wieso am Strand nur zugeklappt?
Also man braucht definitiv Zeit, um sich dran zu gewöhnen. Wenn man 15 Jahre in die Länge gezogene Hochkant-Geräte genutzt hat (so fühlt es sich jetzt im Vergleich an) ist das auch normal und nicht schlimm.
Man muss auch herausfinden, welche App man am besten in welchem Zustand und auf welchem Display nutzt.
Tatsächlich hab ich nach zwei Tagen nicht wegen jedem Furz mein Handy ausgeholt. Hat mich etwas entspannter gemacht.
Auch hab ich nicht jeden scheiß fotografiert (wegen der fehlenden Tele-Linse) und auf paar schnelle Schnappschüsse verzichtet, was auch mal nicht schlimm war.
Ich nutze das Handy jetzt bewusster.
Gewicht war ich gewöhnt weil ich immer nur die Pro Max Geräte hatte.
Und an Touch-ID gewöhnt man sich auch extrem schnell wieder. Ich vermisse kein Face-ID mehr, da man auch entsperren kann, wenn man nicht direkt drauf schaut. In Verbindung mit der Apple Watch ist es natürlich noch komfortabler.
Scharnier und Innendisplay sind erste Sahne.
Insgesamt 9/10
@appgefahren Wie lösche ich wieder einen Kommentar?
„Nur zugeklappt“ war etwas zugespitzt 🙂 Gerade am Strand hat man schnell Sand an den Händen oder in der Tasche, der in kleine Spalten am Scharnier gelangen und die Mechanik beeinträchtigen kann. Wenn erste Berichte bereits darauf hinweisen, wäre ich entsprechend vorsichtig.
Und zum fehlenden Teleobjektiv: Ich verstehe den Gedanken, das Smartphone bewusster zu nutzen. Aber gerade mit Kindern möchte man manchmal schöne, natürliche Momente aus etwas Entfernung festhalten, ohne sie beim Spielen oder anderen Aktivitäten abzulenken oder ihre Aufmerksamkeit auf die Kamera zu ziehen. Da ist ein Teleobjektiv für mich eben mehr als nur ein nettes Extra. 🙂 Und abgesehen davon: Geniales Produkt mit Abstrichen die man – für diesen Preis – nicht schönreden kann.
Ich bin gespannt auf die Berichte gespannt, wenn die ersten Urlauber ihr Duo in den Sand haben fallen lassen, ein bisschen Schütteln und pusten und beim Zuklappen dann ein verdächtiges Knirschen hören…
Das ist doch kein Problem, einfach vor dem zuklappen mit einer schön fetten Scheibe Mortadella belegen und schon flutscht es wieder!
Also man braucht definitiv Zeit, um sich dran zu gewöhnen. Wenn man 15 Jahre in die Länge gezogene Hochkant-Geräte genutzt hat (so fühlt es sich jetzt im Vergleich an) ist das auch normal und nicht schlimm.
Man muss auch herausfinden, welche App man am besten in welchem Zustand und auf welchem Display nutzt.
Tatsächlich hab ich nach zwei Tagen nicht wegen jedem Furz mein Handy ausgeholt. Hat mich etwas entspannter gemacht.
Auch hab ich nicht jeden scheiß fotografiert (wegen der fehlenden Tele-Linse) und auf paar schnelle Schnappschüsse verzichtet, was auch mal nicht schlimm war.
Ich nutze das Handy jetzt bewusster.
Gewicht war ich gewöhnt weil ich immer nur die Pro Max Geräte hatte.
Und an Touch-ID gewöhnt man sich auch extrem schnell wieder. Ich vermisse kein Face-ID mehr, da man auch entsperren kann, wenn man nicht direkt drauf schaut.
In Verbindung mit der Apple Watch ist es natürlich noch komfortabler.
Scharnier und Innendisplay sind erste Sahne.
Insgesamt 9/10
Gestern im Store in der Hand gehabt. Jetzt weiß ich warum ich Generation eins auf keinen Fall kaufe. Der Preis ist das eine, aber nichts mit die Falte sieht man nicht, die ist voll sichtbar. Weiß gar nicht wer sowas immer berichtet. Schlechtere Kameras sowieso. Nein Danke. Das flasht mich alles noch gar nicht so.
Für mich kommt erst die zweite oder dritte Duo-Generation in Frage. Jetzt, wo Otto-Normal-User das Teil nutzt, und nicht bezahlte Influecer, zeigen sich die Kinderkrankheiten. Ich mag für 2400€ nicht das Versuchskaninchen sein.
Ist man denn nicht immer eine Art Versuchskaninchen bevor das neue Modell erscheint? Ab welcher Generation wäre das denn nicht mehr der Fall? Gewisse Abstriche und Fehler hat doch jedes Gerät.
Ein schönes Teil aber nichts für mich.
Ich habe jetzt aktuell das 18 Pro Max und das ist für meine Bedürfnisse perfekt.
Da stimme ich dir zu
Wie bei mir
Selbst wenn ich die Kohle über hätte, würde ich erst mal ein paar Monate warten wie die Erfahrungen mit dem Klappmechanismus und der Falte sind. Wäre mir jetzt viel zu riskant das Versuchskaninchen zu spielen.