Das Warten ist endlich vorbei: Das iPhone Duo, das Apple Anfang September vorgestellt hat, ist ab sofort erhältlich. Während die ersten Testberichte schon zahlreiche Details des iPhone Duo offengelegt haben, gibt es immer wieder Kleinigkeiten, die sich entdecken lassen. Des Weiteren bin ich gespannt, auf welche verrückten und lustigen Ideen App-Entwickler kommen, die das neue Display des iPhone Duo ausnutzen.

Ein Beispiel ist Tiny Computers. Mit der 4 Euro teuren App könnt ihr das iPhone Duo in einen iMac G3, Macintosh 128K, iBook G3, Amiga 500 oder Thinkpad verwandeln. Und das ist nicht nur eine optische Spielerei, ihr könnt sogar auf der Tastatur tippen oder die Maus bewegen und Dateien öffnen. Ziemlich witzig.

Nach zwei Tagen mit dem iPhone Duo will ich noch kein Fazit ziehen. Ich bin aber vor allem von dem inneren Display angetan, das mit dem Nanotextur-Finish auch bei Licht und Sonne noch gut ablesbar ist. Obwohl einige Apps schon für das Duo angepasst sind, sieht man noch zu häufig Apps, die einfach in iPhone-Größe öffnen. Ich bin mir sicher, dass zahlreiche Apps in den kommenden Monaten eine Anpassung erhalten.

Ein spannendes Stück Technik ist das iPhone Duo auf jeden Fall. Ob das Duo mein iPhone 18 Pro ablösen kann, weiß ich noch nicht.

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