Highlights der Woche: Die IFA ist vorbei, das iPhone 16 kommt

Okay, die Überschrift stimmt ja gar nicht. Die Technik-Messe in Berlin, kurz IFA genannt, ist ja noch gar nicht vorbei. Allerdings sind wir nach drei anstrengenden Tagen wieder abgereist, haben jetzt ein Tag Pause und starten dann direkt wieder voll durch. Am Montag stellt Apple nämlich das neue iPhone 16 vor und wir werden euch wie jedes Jahr über die Neuerungen auf dem Laufenden halten. Montag Abend startet bei uns der Live-Ticker, außerdem berichten wir zeitnah über die neuen Geräte, unter anderem erwarten wir das iPhone 16 und die Apple Watch 10.

It’s Glowtime: Apple stellt das iPhone 16 am Montag vor

Der September ist immer super spannend, da es viele neue Produkte und eben auch Apples neues iPhone gibt. In den Tagen und Wochen nach der Keynote kristallisieren sich immer wieder Funktionen und Details heraus, die auf der Präsentation nicht gezeigt werden. Die Gerüchteküche ist vorab immer fleißig und es wird sich zeigen, wie gut die Vorhersagen waren. Schaltet daher gerne ein, um keine Neuerungen zu verpassen.

Das war die IFA 2024

Die wohl häufigste Frage, die mir gestellt wurde: Was war dein Highlight? Leider hatte ich auf diese Frage keine Antwort, da ich persönlich kein Highlight gefunden habe. Da zahlreiche Hersteller vorwiegend Produktpflege betreiben, zumindest in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, sind die großen Innovationen ausgeblieben. Es gibt wieder etwas bessere Saug- und Wischroboter, neues Qi2-Zubehör, Hüllen für das iPhone 16 und mehr.

Der Vollständigkeit halber hier auch noch schnell unser Reisebericht für die Rückfahrt mit der Deutschen Bahn von Berlin-Spandau nach Bochum, geplante Abfahrt um 15:00 Uhr: Feuerwehreinsatz auf der Strecke wegen eines Böschungsbrands, gleichzeitig ein Notarzteinsatz im Zug. Abfahrt um 72 Minuten verspätet, danach Umleitung über die alte Strecke in Magdeburg. 20 Minuten Wartezeit vor Hannover Hauptbahnhof, da ein Flixtrain das Gleis blockiert. Und unser Highlight, eine Durchsage kurz vor Bielefeld: „Ein Zugbegleiter mit F-Gerät bitte sofort in Wagen 25.“ Ankunft in Bochum übrigens, statt 18:31 Uhr erst zum 21:11 Uhr.

Was abseits der IFA spannend war

