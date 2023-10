Highlights der Woche: iPhone 15 mit oder ohne Hülle?

Die meisten von euch werden das brandneue iPhone direkt in eine Hülle stecken. Und das ist auch mehr als verständlich, denn die Geräte sind nicht günstig und oftmals werden iPhones bis zu 5 Jahre oder sogar länger genutzt. Da will man sein iPhone geschützt wissen und wir haben euch in den letzten Tagen die Cases von Torras und ESR vorgestellt, weitere Vorstellungen werden noch folgen.

Die Frage an euch: Nutzt ihr euer iPhone mit oder ohne Hülle?

P.S: Eigene Erfahrungen zu den neuen FineWoven Cases folgen in Kürze.

macOS Sonoma ist da

Das neue Betriebsystem macOS Sonoma steht seit Dienstag zum Download bereit und bringt zahlreiche Neuerungen mit. Unter anderem können jetzt Widgets auf dem Desktop genutzt oder Web Apps im Dock abgelegt werden. Es gibt auch neue Wallpaper, Profile im Safari-Browser und viele weitere Kleinigkeiten. Alle Neuerungen könnt ihr hier nachlesen.

