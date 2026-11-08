Highlights der Woche: Lohnt sich Apples erstes MacBook Pro mit Touchscreen?

Apple hat in dieser Woche gleich 5 neue Produkte auf den Markt gebracht: das iPad mini 8, den iMac mit M6, das M6 MacBook sowie das 14- und 16-Zoll MacBook Pro mit PROLED XDR Display. Letzteres ist Apples erstes MacBook mit Touchscreen und zieht die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Doch lohnt sich das überhaupt?
Ich selbst habe das neue Touch-MacBook noch nicht ausprobiert, allerdings habe ich auch kein Verlangen danach. Obwohl der Touchscreen in den ersten Tests gut wegkommt, schildern viele Tester, dass sie die neue Option nur ab und an nutzen. Wie sonst auch erfolgen die meisten Eingaben mit Trackpad und Tastatur.
Ist ein Touchscreen im MacBook sinnvoll?
Ein lahmer Arm oder zu viele Fingerabdrücke auf dem Touchscreen schmälern das Erlebnis. Und glaubt man den aktuellen Entwicklungen, soll Apple künftig nur noch auf MacBooks mit Touch setzen, sodass das klassische MacBook aussterben dürfte. Ob das der richtige Schachzug ist, wird sich noch zeigen.
Ich jedenfalls bin mit meinem MacBook Pro mit M1 Pro-Chip immer noch sehr zufrieden. Ein Upgrade ist wirklich nicht notwendig, was auch widerspiegelt, wie stark die Chips sind. Natürlich ist der M5 Pro schneller als der M1 Pro, aber die Power benötige ich gar nicht. Ich warte lieber ein paar Minuten mehr, bis ein Video gerendert ist. Wer in einer professionellen Umgebung arbeitet, wird den Unterschied jedoch merken und zu schätzen wissen.
Wenn ich die Chance habe, schaue ich mir den Touchscreen natürlich gerne an, zum Beispiel im Apple Store. Doch aktuell habe ich kein Verlangen, so viel Geld für ein neues MacBook auszugeben. Das iPhone Duo war schon teuer genug …
Noch mehr spannende Themen
- Apple Quartalszahlen: Rekordumsatz von 114,5 Milliarden Dollar zum Einstand von John Ternus
- iPhone 18e soll keine große Neuerungen bekommen
- iPhone 18 soll ohne großes Upgrade kommen, dafür aber teurer werden
- iPhone Duo bekommt mit iOS 27.3 neuen Einhandmodus
- Widerwillig erhöht: Apple spricht über Preise, Margen und Speicherchips
- Großes Safari-Update: Vertikale Tabs, automatischer Dark Mode und mehr Siri-Power
- iOS 27.3 Beta: Apples neu gestaltete Health-App feiert ihr Comeback
- So verdunkelt Safari Webseiten im Dark Mode automatisch
- Neue Stellungnahme: John Ternus äußert sich zu macOS-iPadOS-Fusion
- Neue Karaoke-Funktion in Apple Music: Mit „Selfie Sing“ wirst du selbst zum Star
Im Test
- Amazon Alexa Tablet 12 Pro im Test: Konkurrenz für das iPad Pro?
- Lisen Mini Powerbank überzeugt mit Formfaktor und Schnellladen
- Open-Ears für Sport und Alltag: Was die Shokz OpenFit Air 2 für 139 Euro taugen
- Nanotextur-Display im iPhone Duo: Fluch und Segen zugleich
Neues aus dem Hueblog
In Nordamerika ist die neue Philips Hue Dual Slim Downlight gestartet. Aktuell gibt es keine Hinweise auf einen Start in Deutschland. Alle Infos zum neuen Produkt findet ihr vorab aber hier.
Kommentare 4 Antworten
Überlegt habe ich auch schon aber mein Mac Book Air von 2013 tut seinen Dienst wenn ich ihn mal brauche.
Es ist eben nur eine zusätzliche Eingabemöglichkeit. Beim Arbeiten mit MacBook und iPad ist es mir schon passiert, dass ich intuitiv mit den Fingern am MacBook weitermachen wollte. Bei einem „zufälligen“ Besuch im Apple Store Ku’damm war das neue Teil sehr umringt, Fingerabdrücke waren am Display nicht zu erkennen.
Man sieht die Abdrücke generell relativ wenig bei solchen Touchscreen Laptops, solange das Display an ist. Wir haben bei uns in der Firma Laptop von Dell (Latitude mit Touchscreen) und da wird viel rum gewischt mit den Fingern am Bildschirm, wenn wir in uns die Bauteile ansehen und parallel dazu in den CAD Modellen rum drehen und zoomen.
Klar nach deinen Dürrüm Döner, wo die Hände schön fettig sind, sollte man nicht rum wischen, diese fettschmieren sieht man dann deutlicher. Aber mit solchen Fingern sollte man auch nicht Tastatur, Trackpad, Maus oder gar das Bauteil anfassen.
Ich habe das MBP Proled seit Freitag im Einsatz. Und ja völlig richtig der Touchscreen ist ein netter Zusatz aber nicht nötig. Wofür er jedoch hervorragend passt sind iPad Apps die für den Mac zugelassen sind, wie z.B. die Appgefahren App. Ich denke in der Zukubft werden wir daher deutlich mehr iPad Apps sehen die für den Mac freigegeben werden.