Highlights der Woche: Lohnt sich Apples erstes MacBook Pro mit Touchscreen?

Apple hat in dieser Woche gleich 5 neue Produkte auf den Markt gebracht: das iPad mini 8, den iMac mit M6, das M6 MacBook sowie das 14- und 16-Zoll MacBook Pro mit PROLED XDR Display. Letzteres ist Apples erstes MacBook mit Touchscreen und zieht die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Doch lohnt sich das überhaupt?

Ich selbst habe das neue Touch-MacBook noch nicht ausprobiert, allerdings habe ich auch kein Verlangen danach. Obwohl der Touchscreen in den ersten Tests gut wegkommt, schildern viele Tester, dass sie die neue Option nur ab und an nutzen. Wie sonst auch erfolgen die meisten Eingaben mit Trackpad und Tastatur.

Ist ein Touchscreen im MacBook sinnvoll?

Ein lahmer Arm oder zu viele Fingerabdrücke auf dem Touchscreen schmälern das Erlebnis. Und glaubt man den aktuellen Entwicklungen, soll Apple künftig nur noch auf MacBooks mit Touch setzen, sodass das klassische MacBook aussterben dürfte. Ob das der richtige Schachzug ist, wird sich noch zeigen.

Ich jedenfalls bin mit meinem MacBook Pro mit M1 Pro-Chip immer noch sehr zufrieden. Ein Upgrade ist wirklich nicht notwendig, was auch widerspiegelt, wie stark die Chips sind. Natürlich ist der M5 Pro schneller als der M1 Pro, aber die Power benötige ich gar nicht. Ich warte lieber ein paar Minuten mehr, bis ein Video gerendert ist. Wer in einer professionellen Umgebung arbeitet, wird den Unterschied jedoch merken und zu schätzen wissen.

Wenn ich die Chance habe, schaue ich mir den Touchscreen natürlich gerne an, zum Beispiel im Apple Store. Doch aktuell habe ich kein Verlangen, so viel Geld für ein neues MacBook auszugeben. Das iPhone Duo war schon teuer genug …

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