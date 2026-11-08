MacBook Pro mit PROLED XDR Display

Highlights der Woche: Lohnt sich Apples erstes MacBook Pro mit Touchscreen?

Was noch so spannend war

Freddy4 Kommentare zu Highlights der Woche: Lohnt sich Apples erstes MacBook Pro mit Touchscreen?
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MacBook Pro mit PROLED XDR Display

Apple hat in dieser Woche gleich 5 neue Produkte auf den Markt gebracht: das iPad mini 8, den iMac mit M6, das M6 MacBook sowie das 14- und 16-Zoll MacBook Pro mit PROLED XDR Display. Letzteres ist Apples erstes MacBook mit Touchscreen und zieht die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Doch lohnt sich das überhaupt?

Ich selbst habe das neue Touch-MacBook noch nicht ausprobiert, allerdings habe ich auch kein Verlangen danach. Obwohl der Touchscreen in den ersten Tests gut wegkommt, schildern viele Tester, dass sie die neue Option nur ab und an nutzen. Wie sonst auch erfolgen die meisten Eingaben mit Trackpad und Tastatur.


Ist ein Touchscreen im MacBook sinnvoll?

Ein lahmer Arm oder zu viele Fingerabdrücke auf dem Touchscreen schmälern das Erlebnis. Und glaubt man den aktuellen Entwicklungen, soll Apple künftig nur noch auf MacBooks mit Touch setzen, sodass das klassische MacBook aussterben dürfte. Ob das der richtige Schachzug ist, wird sich noch zeigen.

MacBook Pro mit PROLED XDR Display
Das Apple Logo leuchtet wieder.

Ich jedenfalls bin mit meinem MacBook Pro mit M1 Pro-Chip immer noch sehr zufrieden. Ein Upgrade ist wirklich nicht notwendig, was auch widerspiegelt, wie stark die Chips sind. Natürlich ist der M5 Pro schneller als der M1 Pro, aber die Power benötige ich gar nicht. Ich warte lieber ein paar Minuten mehr, bis ein Video gerendert ist. Wer in einer professionellen Umgebung arbeitet, wird den Unterschied jedoch merken und zu schätzen wissen.

Wenn ich die Chance habe, schaue ich mir den Touchscreen natürlich gerne an, zum Beispiel im Apple Store. Doch aktuell habe ich kein Verlangen, so viel Geld für ein neues MacBook auszugeben. Das iPhone Duo war schon teuer genug …

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Freddy
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Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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Kommentare 4 Antworten

  2. Es ist eben nur eine zusätzliche Eingabemöglichkeit. Beim Arbeiten mit MacBook und iPad ist es mir schon passiert, dass ich intuitiv mit den Fingern am MacBook weitermachen wollte. Bei einem „zufälligen“ Besuch im Apple Store Ku’damm war das neue Teil sehr umringt, Fingerabdrücke waren am Display nicht zu erkennen.

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    1. Man sieht die Abdrücke generell relativ wenig bei solchen Touchscreen Laptops, solange das Display an ist. Wir haben bei uns in der Firma Laptop von Dell (Latitude mit Touchscreen) und da wird viel rum gewischt mit den Fingern am Bildschirm, wenn wir in uns die Bauteile ansehen und parallel dazu in den CAD Modellen rum drehen und zoomen.

      Klar nach deinen Dürrüm Döner, wo die Hände schön fettig sind, sollte man nicht rum wischen, diese fettschmieren sieht man dann deutlicher. Aber mit solchen Fingern sollte man auch nicht Tastatur, Trackpad, Maus oder gar das Bauteil anfassen.

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  3. Ich habe das MBP Proled seit Freitag im Einsatz. Und ja völlig richtig der Touchscreen ist ein netter Zusatz aber nicht nötig. Wofür er jedoch hervorragend passt sind iPad Apps die für den Mac zugelassen sind, wie z.B. die Appgefahren App. Ich denke in der Zukubft werden wir daher deutlich mehr iPad Apps sehen die für den Mac freigegeben werden.

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